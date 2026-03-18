García demanda más explicación respecto a la construcción de puerto satelital en Oviedo

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, reclamó de la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) un manejo transparente de la anunciada construcción de un puerto satelital en la provincia de Pedernales.

García argumentó que con una iniciativa de esa naturaleza no se debe ocultar ningún detalle, en vista de que tocaría cuestiones atinentes a la soberanía nacional y que, por tanto, se requiere de más información.

“De entrada, favorecemos la inversión extranjera, pero sobre la base de que se haga con absoluta transparencia, e indudablemente que en el anuncio que hizo el gobierno para la construcción de un puerto satelital en la provincia Pedernales falta mucha información”, expresó.

Mediante una nota de prensa enviada a este diario, García dijo que le ha parecido extraño que se hable de aspectos de “confidencialidad” cuando se trata de un asunto que implicaría la enajenación de un patrimonio nacional.

Exhorta al Congreso

El aspirante presidencial del PLD exhortó al Congreso Nacional a que, en su rol de primer poder del Estado, pida las explicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo.

Precisó que, si el Ejecutivo no da explicaciones, los senadores y diputados pueden citar, mediante resolución, a los representantes de la firma de inversionistas LOD Holdings para que ofrezcan detalles relativos a la referida obra.

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Observó que la Constitución de la República confiere al Poder Legislativo, además de legislar y representar, la función de fiscalización de los asuntos bajo su responsabilidad.