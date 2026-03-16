El PRM afirma afianza su padrón para 2028 en jornada nacional "Verifícate”

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que finalizó con éxito este sábado y domingo la jornada nacional "Verifícate", una iniciativa de registro y actualización del padrón con una moderna plataforma de registro biométrica.

Las jornadas se han desarrollado en los municipios cabecera y en otros municipios importantes seleccionados por las respectivas direcciones provinciales, instalando puntos fijos en los locales del partido, centros comerciales y lugares de mucho tránsito de personas, así como mediante visitas casa por casa.

El operativo busca fortalecer la estructura partidaria territorial y preparar el camino hacia los procesos electorales venideros.

Busca evitar que los votantes tengan problemas el día de las elecciones, así como actualizar o confirmar la información electoral.

El Secretario Nacional de Organización, Deligne Ascención Burgos, explicó que el proceso se ha estado realizando mediante una plataforma digital que permite a los militantes confirmar su militancia y a nuevos interesados inscribirse desde cualquier dispositivo, resaltando el sistema de validación biométrica incorporado y que el padrón verificado parte de 1,280,000.

“Además de trabajar para tener un padrón confiable y seguro, este proceso permite que todos aquellos que tienen aspiraciones de cara a los comicios del 2028 tengan la plena seguridad de un padrón depurado además de cumplir con los requerimientos de la Ley 33-18 sobre Agrupaciones Políticas, que no permite la múltiple afiliación de los partidos políticos de un ciudadano, por lo que el Partido Revolucionario Moderno para cumplir con ese mandato legal ha procedido con la verificación de su padrón de militantes” indicó Ascención.