Advierten que quitar candidaturas independientes, beneficia a partidos e impide la democracia en RD

Tras la aprobación en segunda lectura en el Senado de la República del proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes, grupos a favor de las postulaciones fuera de estructuras políticas, aseguraron que la medida solo busca beneficiar a los partidos tradicionales y le arrebata al pueblo su democracia de participar "libremente en la vida política" del país.

Así lo manifestaron este jueves dirigentes del Proyecto Visión Nación, un movimiento a favor de las candidaturas independientes, quienes se concentraron frente al Congreso Nacional para exigir que se revierta esta legislación.

Señalaron que al aprobar esta iniciativa se ha ejecutado una violación a la Constitución dominicana y a la sentencia del Tribunal Constitucional que "reconoce ese derecho".

"Exigimos al Congreso Nacional detener de inmediato cualquier intento de prohibir la candidatura independiente, así como respetar la sentencia del Tribunal Constitucional y cumplir con la Constitución de la República, que garantiza el derecho fundamental de todo ciudadano a elegir y ser elegido" declaró ante la prensa, José Cristopher, presidente del proyecto Visión Nación.

Al tiempo indicó que, "intentar prohibir la candidatura independiente constituye un atentado directo contra la democracia, una mutilación del sistema democrático y una violación al Estado de derecho".

Someten recursos para interponer proyecto de ley

Durante la rueda de prensa en el Congreso Nacional, los dirigentes del Proyecto Visión y Nación sometieron tres recursos legales ante el Tribunal Constitucional para interponer la ley que pretende eliminar las candidaturas independientes.

"El primer recurso legal se trata de un acto de alguacil, un acto de intimación o advertencia para que el congreso se abstenga de continuar con el intento de eliminar la figura jurídica de la candidatura independiente", explicó Carlos Mesa, otro de los dirigentes del movimiento que apoya este tipo de postulaciones políticas.

Lo que refiere al segundo recurso legal, se trata de una medida precautoria mediante la cual el TC ordenará al Congreso, específicamente al Senado de la República, que debe abstenerse de aprobar la referida ley.

Por último, se solicitó la imposición de una medida para detectar a cada legislador que, bajo argumentos, contradiga lo que ha establecido el TC.

Por lo que el movimiento Proyecto Nación y Visión defiende que el Tribunal Constitucional no estableció la eliminación de las candidaturas independientes; al contrario, "el TC determinó que lo inconstitucional es el monopolio de los partidos políticos sobre las candidaturas".

Agregó que el Tribunal Constitucional estableció que las candidaturas independientes son una alternativa válida, que el Congreso debe regular, no eliminar, dicha figura, la cual existe en el país desde 1926.

Sobre la aprobación

Ayer el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de eliminar las candidaturas independientes en el país.

Esto debido a que las personas que se postulan a un cargo de elección democrática lo hacen sin pertenecer a un partido político y sin que los mismos sirvan de plataforma para su propuesta electoral.