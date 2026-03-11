Leonel propone nueva modalidad de Petrocaribe ante conflicto en Medio Oriente

El expresidente Leonel Fernández afirmó que de llegar a escalar, la crisis en Medio Oriente representa un gran desafío para República Dominicana, por lo que abogó por buscar una respuesta regional.

Fernández planteó que junto a productores de la región como Colombia, Venezuela, Brasil, México y Ecuador, se podría crear un mecanismo de colaboración y solidaridad.

“Se podría pensar en una nueva modalidad de Petrocaribe o en aquellos productores: Colombia es productor, Venezuela es país productor, Brasil es una país productor, Ecuador es un país productor… Se puede crear un mecanismo de que te pago el 50% de la factura en lo inmediato y el otro 50% en una tasa de interés muy baja”, estableció el presidente del partido Fuerza del Pueblo en una entrevista con el periodista Roberto Cavada, en la Emisión Estelar de Telenoticias, por Telesistema, Canal 11.

Con este método, Fernández sostiene que, no pierde el país productor/exportador, y permite que los demás “podamos sobrevivir, y sobre esa base yo creo que podemos buscar una solución”.

Ante esto, señaló que no existe solución nacional a un problema de carácter global, por lo que considera que el país puede jugar un rol de liderazgo apelando a ese mecanismo; con una convocatoria a los países de la región y encontrar una solución a largo plazo.

“No hay solución nacional a un problema de carácter global, eso no existe”, apuntó el exmandatario.

Escudo de las Américas

El exgobernante también se refirió a la reciente cumbre Escudo de las Américas, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que contó con la asistencia del jefe del Estado dominicano, Luis Abinader.

Fernández sostuvo que este encuentro “viene a suplir la falta que tuvimos con la no celebración de la Cumbre de Las Américas”, la cual fue pospuesta en 2025.

Al referirse al convenio sobre el combate al narcotráfico, consideró que es de relevancia para el país, debido a que es un tema que requiere coordinación entre los países que son productores, los países víctimas y los que sirven de tránsito

“Yo pienso que eso corresponde con una necesidad de nuestro pueblo porque en el momento que ya se puede hacer transacciones con el pago de especies, se ha creado un mercado de consumo en distintos sectores sociales, en especial en los barrios pobres de las grandes ciudades y eso nos permitiría enfrentar”, afirmó Fernández.

Asimismo, sostuvo que “si ese fue el motivo del encuentro, como se anunció el convenio hay que acogerlo con beneplácito porque va a contribuir evitar uno de los flagelos que mayor incide relativamente en el desarrollo de nuestros pueblos”.