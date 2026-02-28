Oposición critica falta de detalles durante discurso presidencial

Luego de que el presidente Luis Abinader culminara con su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, los principales de los partidos de la oposición política dominicana no se hicieron esperar e inmediatamente dieron a conocer sus respectivos pareceres con relación a lo expresado por el mandatario.

A través de distintos comunicados y encuentros ante la prensa, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo, coincidieron en que el presidente Abinader ocultó detalles sobre la situación actual del país.

Fuerza del Pueblo

Durante una declaración a la prensa, Leonel Fernández, indicó que el discurso de Abinader evidenció una “desconexión total” entre la narrativa oficial y la “realidad” del pueblo dominicano.

Al expresar sus pareceres a lo expuesto por el mandatario durante su alocución ante la Asamblea Nacional, el expresidente de la República señaló que durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el país ha estado en “franco retroceso” en varios sectores.

Fernández manifestó que Abinader “no pudo ocultar” el poco crecimiento económico que tuvo la República Dominicana en el 2025.

“Aunque el jefe del Estado intentó justificar el impacto negativo de esta situación, estableciendo una aparente comparación con otros países de la región, lo cierto es que en el 2025 la República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Ese hecho no ocurría desde hacía más de dos décadas”, expresó el exmandatario.

El mismo añadió que, debido al aumento de la canasta básica, que de acuerdo a sus cifras asciende hasta más de 48,000 pesos, el poder adquisitivo de los ciudadanos dominicanos ha disminuido, al tiempo que culpó al presidente de manipular las cifras de la deuda pública al comparar el 2025 con el 2020, año donde el país fue embestido por los efectos del covid-19, y no con el 2024.

“Si hubiese hecho esto, habría descubierto que la deuda creció en más de cuatro mil millones de dólares, equivalentes a 110 millones de dólares diarios. Además, se habría percatado de que la deuda pasó del 57.5 % al 58.5 % del PIB, lo que equivale a un aumento de un punto porcentual en un año”, explicó Fernández.

PLD

Por mandato del Comité Político, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, dirigió un comunicado oficial con el cual la dirigencia morada busca desmontar los “datos alterados y discursos vacíos” destacados por el mandatario Abinader como logros alcanzados en seis años de Gobierno.

“Hoy respondemos una vez más al gobierno de las promesas que no se cumplen, porque si de gobernar para de prometer y cumplir se trata, hay que hablar con el PLD”, dijo Pujols en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD.

Estas son las verdades que el presidente Abinader olvidó en su rendición de cuentas, según el PLD Lea también

Quizás “por vergüenzas”, según expresó Pujols, el presidente Abinader no quiso decir que en 2025 la inflación de alimentos superó el 8 %.

“El plátano, el pollo, el arroz, el huevo, la yuca, la leche y otros productos esenciales aumentaron su precio, en promedio, un 75%, en 2025 respecto a 2019”, precisó.

A pesar de que “no lo dijo el Presidente”, el peledeísta aseguró que las importaciones en 2025 alcanzaron los 5,591 millones de dólares, “es decir, 2,482 millones más que en 2019, un aumento del 80%”.

PRD

De su lado, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la más reciente rendición de cuentas no fue más que la confirmación del fracaso de una gestión marcada por la improvisación, la incapacidad y la indolencia frente a los problemas reales del pueblo dominicano.

“El país ha recibido con desilusión, pero sin sorpresa, la réplica de un discurso cargado de medias verdades, retomadas promesas incumplidas e irresponsable ilusionismo”, expresó Vargas, al fijar la posición oficial del PRD.

El dirigente opositor sostuvo que el mandatario volvió a presentar un panorama desconectado de la realidad que viven millones de dominicanos, afectados por el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de la vida, la caída de la inversión pública, el despilfarro de recursos, el crecimiento de la corrupción y un alarmante debilitamiento institucional.

Vargas señaló que el sector eléctrico es uno de los mayores símbolos del fracaso gubernamental. Recordó que en apenas seis meses el país ha sufrido tres eventos de alto impacto: la salida de la Unidad 2 de Punta Catalina, un apagón general el año pasado y una reciente interrupción de gran magnitud que volvió a golpear hogares y empresas.

Indicó que, lejos de fortalecerse, el sistema es hoy más costoso e inestable: aumentan las pérdidas, sube la factura eléctrica, crece el subsidio y no se cumple la promesa de mayor generación y eficiencia. También cuestionó la constante publicidad estatal.