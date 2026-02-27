Estas son las verdades que el presidente Abinader olvidó en su rendición de cuentas, según el PLD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reaccionó al discurso que pronunció este viernes el presidente Luis Abinader durante su sexta rendición de cuentas.

Por mandato del Comité Político, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, dirigió un comunicado oficial con el cual la dirigencia morada busca desmontar los “datos alterados y discursos vacíos” destacados por el mandatario Abinader como logros alcanzados en seis años de Gobierno.

“Hoy respondemos una vez más al gobierno de las promesas que no se cumplen, porque si de gobernar para de prometer y cumplir se trata, hay que hablar con el PLD”, dijo Pujols en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD.

Quizás "por vergüenzas", según expresó Pujols, el presidente Abinader no quiso decir que en 2025 la inflación de alimentos superó el 8 %.

“El plátano, el pollo, el arroz, el huevo, la yuca, la leche y otros productos esenciales aumentaron su precio, en promedio, un 75%, en 2025 respecto a 2019”, precisó.

A pesar de que “no lo dijo el Presidente”, el peledeísta aseguró que las importaciones en 2025 alcanzaron los 5,591 millones de dólares, “es decir, 2,482 millones más que en 2019, un aumento del 80%”.

Pujols indicó que, aunque “no lo dijo el residente”, el mayor monto de crédito otorgado por el Banco Agrícola, alrededor de RD$49,920 millones, no fue destinado a financiar la producción nacional agropecuaria, sino a estrategias proselitistas.

Manifestó que otro elemento ausente en la ponencia del presidente Abinader es la carga financiera que enfrenta el Estado, ya que el país está destinando alrededor de 324 mil millones de pesos anuales al pago de intereses de la deuda, lo cual se traduce en “aproximadamente 900 millones de pesos diarios”.

“El país se endeuda principalmente para financiar el gasto corriente, no la inversión transformadora. Privan a los dominicanos y dominicanas de recibir salud, educación, seguridad o infraestructura”, afirmó.

Crímenes y feminicidios

Pujols cuestionó la mejora en los índices que registran la seguridad ciudadana en el territorio nacional.

“El Observatorio del Ministerio de Interior y Policía lleva más de 1 año con su página web en reconstrucción. ¿Dónde están los datos oficiales completos, verificables y publicados que permitan evaluar ese supuesto progreso?”, declaró.

El dirigente político lamentó que el gobernante Abinader “se empeñara en hablar de modernidad, entrega de nuevos destacamentos y denuncias electrónicas”, mientras alrededor de 300 centros continúen sin conectividad.

“Mientras las autoridades reportan 58 feminicidios en 2025, noticias y reportes públicos elevan la cifra a 80 casos. ¿Dónde están las 22 víctimas cuya muerte violenta no aparece en las estadísticas oficiales?”, preguntó.

Apagones

Pujols estableció que otro tema causante de esperanza para el progreso del pueblo es el “desastre del sistema energético”.

“Dos apagones generales en cuestión de tres meses desnudan la realidad de un sector que brilla por la oscuridad con que se ha manejado desde el Gobierno del PRM (Partido Revolucionario Moderno)”, resaltó.

En términos económicos, Pujols aseveró que las pérdidas por cada apagón general van desde los RD$1,785 hasta los RD$2,500 millones.

“Las pérdidas totales del sistema superan actualmente el 42 %; eran del 27 % en el 2019. Son alrededor de 1,500 millones de dólares adicionales que el Gobierno le quita al ciudadano para pagarlo de déficit, fruto de su ineficiencia”, dijo.

¿Dónde están las 139 obras del cuestionado contrato de Aerodom?

Pujols está convencido de que los dominicanos se preguntaron sobre la conclusión de obras anunciadas por el presidente Abinader.

Algunas de estas son el monorriel de Santiago, la intervención de la autopista Duarte, el kilómetro 9, la de Hato Mayor – El Puerto, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná y la avenida Hípica.

Asimismo, la carretera del Ámbar, la extensión de la UASD en Santo Domingo Este, la terminación de Monte Grande, “cuyo costo se ha multiplicado, como las promesas del Gobierno”.

“¿Dónde están las 139 obras del cuestionado contrato de Aerodom (Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI)? Resuena hasta en los callejones del más recóndito barrio de la República Dominicana”, afirmó.

Lucha contra la corrupción

“El presidente afirmó que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de su gobierno. Sin embargo, cuando se contrastan esas palabras con los hechos, lo que aparece es un preocupante divorcio entre el discurso y la realidad”, expresó.

Pujols indicó que cientos de casos de presuntas irregularidades han sido documentados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), sin que en la actualidad la población conozca “en qué etapa se encuentran, qué instituciones están involucradas, ni cuáles han sido las consecuencias”.

“No hay rendición de cuentas y no hay resultados visibles. Lamentablemente, la República Dominicana se está acostumbrando a que cada semana estalle en la opinión pública un nuevo caso de corrupción, cada vez más grave que el anterior”, sostuvo.

“Retroceso en educación”

Para Pujols, los casos de analfabetismo en el país durante las gestiones gubernamentales del PLD tenían una tendencia reductora. No obstante, alega que los datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) en la actualidad identifican esta debilidad formativa con cifras superiores, colocando un 6% en la población mayor de 14 años y un 13% en jefes de hogar en extrema pobreza.

Además, deploró que la tasa de cobertura en el nivel primario, según dijo, haya disminuido durante los últimos años de 94.9% a 92.8% y en el nivel secundario se mantenga por debajo de 72.1%. “En 2025 se matricularon 31,863 alumnos menos que en el 2019 en el nivel primario y 65 mil menos en el nivel secundario para el mismo periodo”, expresó.

“Existe una gran diferencia entre un gobierno de publicidad y promesas que no se cumplen y la capacidad y experiencia probada de “saber gobernar” que el país exige para recuperar su senda de progreso y estabilidad y volver a vivir bien”, terminó diciendo Pujols frente a decenas de militantes que asistieron a la convocatoria.