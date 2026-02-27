Leonel sobre rendición de cuentas: El país va en "franco retroceso" con gobierno del PRM

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader se evidenció una "desconexión total" entre la narrativa oficial y la "realidad" del pueblo dominicano.

Al expresar sus pareceres a lo expuesto por el mandatario durante su alocución ante la Asamblea Nacional, el expresidente de la República señaló que durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el país ha estado en "franco retroceso" en varios sectores.

Fernández manifestó que Abinader "no pudo ocultar" el poco crecimiento económico que tuvo la República Dominicana en el 2025.

"Aunque el jefe del Estado intentó justificar el impacto negativo de esta situación, estableciendo una aparente comparación con otros países de la región, lo cierto es que en el 2025 la República Dominicana creció menos que Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Ese hecho no ocurría desde hacía más de dos décadas", expresó el exmandatario.

El mismo añadió que, debido al aumento de la canasta básica, que de acuerdo a sus cifras asciende hasta más de 48,000 pesos, el poder adquisitivo de los ciudadanos dominicanos ha disminuido, al tiempo que culpó al presidente de manipular las cifras de la deuda pública al comparar el 2025 con el 2020, año donde el país fue embestido por los efectos del covid-19, y no con el 2024.

"Si hubiese hecho esto, habría descubierto que la deuda creció en más de cuatro mil millones de dólares, equivalentes a 110 millones de dólares diarios. Además, se habría percatado de que la deuda pasó del 57.5 % al 58.5 % del PIB, lo que equivale a un aumento de un punto porcentual en un año", explicó Fernández.

"¿Para Luna o para Marte?"

El mismo criticó el hecho de que, aun con interrupciones eléctricas mayores, un "alto costo de la vida" y otras problemáticas, el presidente Abinader haya hablado de enviar un "satélite" al espacio".

"El Presidente de la República ha pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking, en un ejercicio de ciencia ficción, de querer vendernos la ilusión de que desde el municipio Oviedo se lanzará el primer cohete espacial de la República Dominicana, tipo la NASA, sin haber indicado un destino específico, si sería a Marte o a la Luna", exclamó Fernández.

Crítica falta de obras

El exmandatario fue enfático en señalar que, aunque mencionó múltiples obras, "lo que abunda" son "obras paralizadas" en el país.

"Lo que se percibe es que abundan las obras paralizadas, retrasos significativos, sobrevaluaciones y promesas incumplidas; y es el gobierno que menos ha invertido en obras de infraestructura, con respecto al PIB, en los últimos 70 años", indicó.

El opositor resaltó que durante el discurso no fueron mencionadas obras como la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de Moca, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la autopista de Ámbar, el malecón de Nagua, el puerto de Barahona, entre otras.

"Por demás, se ignora cómo, habiendo recibido 775 millones de dólares de Aerom, ni siquiera se ha dado el primer picazo a las siguientes obras: el puente sobre el río Ozama; el puente paralelo al Francisco J. Peinado en Santo Domingo Norte; el centro traumatológico de San Cristóbal, así como la pavimentación de las calles de la Caleta y Boca Chica", denunció Fernández.