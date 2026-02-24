Partidos de oposición esperan Abinader rinda cuentas ante problemáticas de RD

Las principales organizaciones políticas de oposición: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) coincidieron ayer en que el presidente Luis Abinader no podrá continuar ocultando las problemáticas sociales registradas en el país en el discurso que pronunciará durante su sexta rendición de cuentas el próximo viernes.

Aunque refiriéndose a diferentes temas, la dirigencia política de esas entidades consideró, de manera individual, que el presidente Luis Abinader deberá responder a las inquietudes que mantienen preocupada a la sociedad.

La línea vicepresidencial del PLD expresó que “más que vender un discurso positivo o vender las pequeñas cosas que ha hecho”, el Gobierno tiene que ofrecer datos precisos y verificables sobre las situaciones negativas registradas en la sociedad.

Los peledeístas Iván Lorenzo, Temistocles Montas y Zoraima Cuello presentaron durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD una lista de preguntas sobre las que exigen recibir reacción por parte del mandatario.

“RD, centro de drogas”

Lorenzo aseguró que el territorio dominicano está siendo reconocido en el marco internacional por ser un centro de acopio y distribución de drogas en el Caribe.

Ante esto, expresó que “se hace necesario que el presidente le explique al país dónde están los almacenes que guardan más de 20 toneladas de cocaína”.

Además, requirió a Abinader referirse sobre el reconocimiento gubernamental que le otorgó a Melitón Cordero, agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado a la oficina en Santo Domingo.

Esto luego de que Cordero fuese destituido de su cargo y acusado en un tribunal federal de Estados Unidos por supuestamente realizar fraudes con el visado de ese país.

“Dinero de Senasa en el PRM”

Por otro lado, Lorenzo expresó diversos cuestionamientos sobre el caso de alegada corrupción registrado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los interrogatorios realizados a imputados en la estructura denunciada por el Ministerio Público (MP) que tenía supuestamente al exdirector de Senasa, Santiago Hazim, como cabecilla, indican que parte del dinero recibido fue utilizado para financiar la campaña electoral de 2024 del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ante estos señalamientos, Lorenzo espera también que el presidente se refiera a "los fondos recibidos por el PRM de la corrupción en el Senasa".

“¿Puede el Gobierno informar al país si existe una investigación formal específica sobre el eventual uso electoral de esos fondos y si está dispuesto a garantizar que cualquier indagatoria incluya la trazabilidad completa del destino final de los recursos?”, dijo.

PRM: el cartel del Gobierno

Además de contradecir las cifras que reflejan para el Gobierno una mejoría en la economía del país, la FP decidió llamar la atención ante el “deterioro” que visualizan en los programas sociales del Poder Ejecutivo.

El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, aseguró que la gestión gubernamental ha destruido los programas sociales, utilizándolos para hacer negocios.

“Estamos hablando de un cartel porque han destruido todos los programas sociales; el gabinete social lo destruyeron para hacer negocios”, precisó Alburquerque a periodistas en la Casa Nacional de la FP.

Es por esta razón que identifica al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como un cartel, alegando que sus dirigentes se han organizado para beneficiarse de las iniciativas sociales del Poder Ejecutivo.

“Así se define un cartel: no están protegiendo socialmente al país, lo que están haciendo es negocios con los programas sociales que los han destruido”, expresó el integrante de la Dirección Política.

Alburquerque entiende que el gobernante utilizará su discurso para señalar que República Dominicana se encuentra en “las mil maravillas”, resultando contrario a la realidad de los ciudadanos.

PRD considera retroceso

“El 27 de febrero, no podrá ocultar lo que calificó como un “ciclo de retrocesos, endeudamiento récord, improvisación e indolencia” en la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, expresó el presidente ejecutivo del PRD, Héctor Guzmán.

El representante opositor emitió estas declaraciones en un acto político desarrollado en La Romana, donde aseguró que el Gobierno no “podrá pintar todos los pajaritos en el aire que quiera: la realidad que vive el pueblo dominicano es otra debido a que todo lo que han tocado ha sido un retroceso”.