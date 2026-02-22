PLD presenta lista de ocho aspirantes a candidato presidencial

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró este domingo una reunión ordinaria de su Comité Central, donde presentaron ocho aspirantes que se medirán en una consulta interna con miras a ser el candidato presidencial de la organización para las elecciones de 2028.

Tras culminar la reunión que se celebró en el Club San Carlos, el partido morado reveló que Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de León, Manfred Mata y Mario Bruno Gonzales.

“Estos ocho compañeros son los aspirantes aprobados por el Comité Central en la reunión de hoy”, informó el secretario del partido, Johnny Pujols, quien estuvo acompañado de la comisión que ha trabajado las aspiraciones presidenciales, integrada por Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert de la Cruz.

Pujols indicó que en el último trimestre de este 2026, el PLD elegirá un "único aspirante" a través de una consulta a los dominicanos que no estén en otro partido político.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebró este domingo la primera reunión ordinaria de su Comité Central.Jorge Martínez/ LD

En la reunión estuvieron ausentes Gonzalo Castillo y Abel Martínez, este último manifestó anteriormente la decisión de no participar en la consulta popular, y pidió ser retirado del listado de aspirantes.

En la línea de dirección participaron junto al presidente Danilo Medina, Johnny Pujols, Margarita Cedeño; Temístocles Montás, Yvan Lorenzo; Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Radhamés Camacho, Ramón Monchi Fadul, entre otros miembros.