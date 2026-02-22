Sin Abel, ¿y sin Gonzalo?, PLD arranca camino hacia elección de una “figura presidencial”

Alrededor de las 10:00 de la mañana de este domingo, las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le presentarán a su comité central la lista de los aspirantes presidenciales que estarían en el proceso de “consulta ciudadana”, que planean realizar a finales de año, y el protocolo que estos deberán de seguir.

La intención del PLD es realizar el mismo proceso que realizaron en 2022, “consulta popular” en la que participó toda la membresía de ese partido y personas que no estaban afiliadas a otra organización política. La elección se hizo vía el método de “voto automatizado”, el cual siempre han defendido, y el resultado fue dado en la tarde de ese día.

En esa oportunidad, la dirigencia de los morados fue radical en señalar que no se encontraban escogiendo a un “candidato presidencial” sino que buscaban escoger la “figura” que encabece sus ideales de cara a las elecciones del 2024 y que otra persona se podía inscribir como precandidato para octubre de 2023, fecha válida por las leyes electorales para oficializar la propuesta presidencial; sin embargo, en caso de que se presentase otra precandidatura, se debía de entender que el escogido en la consulta sería quien tendría el apoyo de la militancia peledeista.

Sin Abel

Durante la asamblea general de este domingo se presentará la lista de aspirantes que hasta el momento serán parte de ese proceso.

En esa lista figurarán Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti y el exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; sin embargo, el nombre del último candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, no estará entre los mencionados.

El pasado jueves, el exalcalde de Santiago pidió ser retirado del grupo de aspirantes indicando que lo que pretende realizar el partido de la estrella amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes electorales como en la Constitución Dominicana.

“He sostenido que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico transparente. Un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros propios Estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama: se practica. Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción”, reseña el documento enviado a las autoridades del PLD.

La decisión del exdiputado se realizó luego de que, aunque inicialmente había mostrado su desacuerdo, indicó que el escenario actual plantea un “doble desafío”, ya que no visualiza de manera oportuna “adelantar un método formal de selección como una primaria”; no obstante, entendía que no convenía “esperar pasivamente hasta los plazos finales, sin una construcción política previa, porque ello debilitaría nuestras posibilidades reales de competir con éxito”.

Martínez, quien precisamente fue el seleccionado ganador del proceso realizado en octubre de 2022, manifestó que mantiene sus aspiraciones a ocupar la candidatura presidencial del PLD y que se presentará como precandidato en junio del próximo año, cuando está supuesta a iniciar la precampaña electoral.

¿Sin Gonzalo?

Otro nombre que probablemente no aparezca en el grupo es el de Gonzalo Castillo, quien desde mediados del año pasado se ha mantenido presente en el escenario político luego de meses fuera del escaparate público tras perder las elecciones del 2020 alcanzando poco más del 30% de los votos y verse en medio de un proceso judicial que se llevado en su contra una vez asumieron las nuevas autoridades del Ministerio Público.

A pesar de que Castillo, de manera personal no se ha referido al tema, el diputado Gustavo Sánchez le comunicó a periodistas de LISTÍN DIARIO, a finales de agosto, que Gonzalo se estaría integrando a la contienda para encabezar la propuesta del partido opositor.

Por igual, a inicios de diciembre, Sánchez encabezó una actividad en la que varios dirigentes peledeistas expresaron estar convencidos de identificar a Castillo como la única propuesta política, destinada a unificar la estructura partidaria.

Pero, hasta el momento, el excandidato presidencial no figura entre los aspirantes que se han postulado oficialmente ante las autoridades del PLD.

Para octubre de 2027

Al conversar con LISTÍN DIARIO, el secretario jurídico de esa organización política, José Dantés Díaz, señaló que el mecanismo de consulta “no sustituye los procesos formales que, en su momento, deberán desarrollarse conforme a la Constitución, la Ley de Partidos y nuestros estatutos”.

“Quien desee aspirar podrá hacerlo inscribiéndose en este proceso o dentro de los plazos y condiciones que establece la ley. El hecho de no figurar en ese listado preliminar no implica exclusión alguna. Cualquier compañero, incluyendo el compañero Abel, puede adherirse o incorporarse en cualquier momento, y especialmente cuando se abra formalmente la precampaña conforme al calendario legal”, manifestó Dantés.

Las declaraciones del también miembro del comité político, que en caso de que Abel ni Gonzalo finalmente no participen en la consulta pública, podrán presentar precandidaturas presidenciales en 2027.