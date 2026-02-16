Luis Abinader: La oposición nunca ha presentado un proyecto

Para el presidente Luis Abinader, las organizaciones políticas opositoras del país tienen dos enemigos que les impiden lograr un crecimiento electoral para derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM): los acontecimientos del pasado y los datos sobre esos hechos que aún mantiene con vigencia el internet.

Así lo expresó Abinader al encabezar este domingo un acto de conmemoración del onceavo aniversario del PRM realizado en la provincia Santiago, donde dedicó una parte de su discurso a responder las críticas de las entidades políticas adversas.

Mientras diversos sectores “siguen aferrados a un pasado que el país no quiere repetir y prometen un futuro que nunca saben explicar”, Abinader aseguró que el PRM puede proclamar con orgullo haber provocado un cambio en República Dominicana.

En tanto, manifestó que existen otras “formaciones políticas” que están huyendo de su pasado “porque su pasado es una pesada losa que no pueden levantar”.

Abinader considera que “los amigos de la oposición” son delatados por el motor de búsqueda en internet Google, ya que permite comparar el avance registrado en la sociedad dominicana durante los últimos casi seis años con las precariedades del pasado.

“Ay, Google. Si le buscamos las estadísticas de los temas más importantes para la población a uno de los candidatos más quejosos, encontraremos lo siguiente. Pobreza, búsquelo en su Google. La pobreza en el 2012 era de 39.65 y la pobreza absoluta de 9.85; mientras en el 2025 bajó a 18.4 y la extrema a 2.6”, dijo.

Expresó que una situación similar ocurre con el salario mínimo del sector privado no sectorizado, el cual estaba situado en USD$193 durante 2012 y pasó a USD$366 este año.

“Si seguimos en Google, en cuanto a la seguridad ciudadana, que todavía la consideramos alta, la iremos bajando. Los homicidios por cada 100 000 habitantes en el 2012 eran 24, mientras que en el 2025 bajaron a ocho, a ocho, un 300% menos”, resaltó.

Es por esta razón que les recomendó a los militantes del PRM acudir a las cifras que contiene Google para responder a las mentiras que intentan contradecir la evolución del país.

“Que a las mentiras, que a las mentiras que escuchemos, nosotros respondamos con soluciones claras. A los insultos que recibamos, respondamos con ideas que unan al país. Y ante las profecías apocalípticas, víctimas apocalípticas que no se anuncien. Serenidad, serenidad, datos y nuestra mejor sonrisa. En cada esquina, en discusión en las redes, tenga su buscador Google. Tengan ustedes su buscador Google listo”, sugirió a los dirigentes del PRM.

Una oposición sin proyecto

Abinader alega que la oposición solo tiene “nostalgia del silencio, la impunidad, la prepotencia, el privilegio y el uso abusivo del poder”.

“La oposición en nuestro país no tiene proyecto, nunca ha presentado un proyecto, lo que tiene es nostalgia. Pues oigan bien, tenemos aún bien bien recientes sus recuerdos para que nosotros y el país vuelvan a negarle en el futuro el retorno. Ya tuvieron su oportunidad durante 20 años y carecen de ideas y de propuestas creíbles”, señaló.

Indicó que el PRM no es un partido de coyuntura, ya que fue fundado en principios guiados por ideales y sostenidos por una militancia comprometida.

“No somos un partido de nombres ni de caudillos. Somos un partido de causas, de propuestas, de soluciones y lo que nos une no es el interés personal ni la conveniencia política”, estableció.

“Decían que éramos popis”

Abinader aclaró que el Gobierno está concentrado en mejorar las condiciones de vida del pueblo, más que en responder a “voces interesadas de la oposición”.

Recordó cómo, al comienzo de su primer mandato gubernamental, iniciado en 2020, señalaban a los perremeístas de ser “un gobierno de popis”, resultando en la actualidad con un cambio de narrativa, ya que los acusan de “dar demasiados subsidios” sociales.

“Al principio de gobierno se nos dijo que éramos un gobierno de popis, de élites, que solo hablábamos de ética y transparencia y para los políticos del pasado eso no era parte de su léxico. Ahora, en cambio, se nos acusa de dar demasiados subsidios a quienes menos tienen”, explicó.

El gobernante evocó los comentarios de “algunos que decían que el país iba a colapsar” tras asumir la silla presidencial del Poder Ejecutivo.

“Pues finalmente, lo que colapsó fueron sus pronósticos. Se van a ganar el premio Guinness porque nunca aciertan una previsión. Pero tampoco nunca fallan en anunciar el desastre que nunca se produce”, dijo.

“No somos iguales”

“En el caso de la lucha contra la corrupción y la impunidad, decían que nos creíamos moralmente superiores. Y ahora tienen una campaña para decir que todos somos iguales. Pero yo siento decirles que no somos iguales”, dijo durante la presentación de su discurso.

Abinader asegura que el Gobierno ha garantizado la conformación de un Ministerio Público independiente, el cual ha permitido eliminar “la impunidad del pasado y la impunidad del presente”.

“Hoy hay un gobierno que enfrenta la corrupción y no que la cubre como en el pasado. Esa es nuestra diferencia y debe ser un principio irrenunciable de nuestro partido”, afirmó.

Según indica Abinader, en República Dominicana nunca se había invertido tanto en cinco años y medio de gestión gubernamental en el despliegue de obras.

Abinader les exhortó a los críticos que manifiestan algún rechazo en ese sentido a visitar el interior del territorio nacional, pudiendo así comparar y percibir “la transformación territorial y productiva sin precedentes”.

“Y a los que lo critican desde el horizonte y lo criticaban hasta que le presentamos la lista; después de eso están calladitos. Critican lo que no hicieron. Cuestionan lo que nunca supieron que querían hacer y dudan de lo que jamás imaginaron”, declaró.