Leonel afirma gobierno no tiene calidad moral para demandar a Aerodom

El pasado 26 de enero, el presidente Luis Abinader advirtió que el Gobierno estaría dispuesto a demandar a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) si no comienza la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Esa obra es parte de la renegociación que realizó en 2024 el Poder Ejecutivo con Vinci Airports, la compañía encargada de gestionar varias terminales aéreas del país, decidiendo extender el periodo de concesión hasta el año 2060, que finalizaba inicialmente en el 2030.

Pero, para el expresidente de la República Leonel Fernández, el mandatario Abinader no tiene calidad moral para judicializar a Aerodom, teniendo en cuenta que prolongó un contrato, “sin revisar nada”, únicamente “porque necesitaba dinero para la campaña electoral celebrada en 2024”.

“En el año 2024 este gobierno adelantó la suscripción de un contrato que expiraba en 2030. No esperó que expirara el contrato, sino que adelantó la renovación hasta el año 2060. Lo hizo porque iba a recibir en lo inmediato 750 millones de dólares”, dijo Fernández mientras encabezaba el pasado domingo un acto de juramentación de nuevos dirigentes para la Fuerza del Pueblo (FP).

Como parte del acuerdo entre ambas partes, el Gobierno recibiría en lo inmediato 750 millones de dólares, que, según anunciaron en 2023 los funcionarios, serían utilizados para edificación de nuevas obras y remozamientos de infraestructuras públicas.

“El presidente Abinader dijo que lo iban a utilizar para construir un puente en el río Ozama, en la Máximo Gómez, pavimentar las calles de la Caleta, Boca Chica, un hospital en San Cristóbal”, precisó.

Sin embargo, Fernández asegura que el tren gubernamental no ha cumplido con ninguna de esas promesas, razón por la cual alega que esa partida económica fue utilizada para garantizar el triunfo electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los pasados comicios.

“¿Con qué autoridad moral? Si no se hicieron las obras prometidas, ¿en qué se usó ese dinero? En la campaña electoral, para vencer a la Fuerza del Pueblo hubo que buscarse 750 millones de dólares”, dijo.

Según afirmó Fernández, el PRM utilizó los fondos económicos para comprar alcaldes y regidores “con la finalidad de ganar las elecciones en febrero y proyectar la imagen de que ganarían las elecciones presidenciales”.

Dinero de Aerdom

Las declaraciones del presidente Abinader son una reacción a la falta de ejecución por parte de Aerodom, quien inauguró en agosto del pasado año los trabajos de la obra con la realización del primer picazo.

Con los más de 700 millones de dólares, las autoridades gubernamentales planificaron desarrollar el asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededores del aeropuerto, en el Gran Santo Domingo y otros municipios, con una inversión aproximada de 350 millones de dólares.

Además, establecer vías de expreso desde la Plaza de la Bandera, en la avenida Isabel Aguiar de la provincia Santo Domingo, conectando a la autopista 6 de noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares.

Instaurar una solución a la congestión vial registrada en los alrededores de la avenida República de Colombia con avenida Los Próceres, colocando un expreso hasta la Jacobo Majluta, así como una intervención en la avenida Monumental, las cuales tendrán una inversión aproximada de 108 millones de dólares.

Por último, la fabricación de un puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con una inversión de 50 millones de dólares, al igual que colocar un paralelo en el Jacinto Peynado, que une la avenida Máximo Gómez con Hermanas Mirabal de Santo Domingo Norte. Este tendría un costo aproximado de 56 millones de dólares, entre otras obras.

En noviembre de 2023, el mandatario Abinader informó quelas variaciones realizadas en el acuerdo entre el Gobierno y Aerodom representaría un beneficio total para la República Dominicana "de entre 1,905 y 2,155 millones de dólares".