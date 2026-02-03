Comisión del PLD deja fuera a Gonzalo Castillo en reuniones con aspirantes presidenciales para 2028

Con la anuencia del expresidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió conformar una mesa de trabajo especial que se encargaría de definir la ruta de trabajo a la cual deberán someterse los aspirantes presidenciales con miras a los próximos comicios electorales programados para mayo de 2028.

Desde octubre del pasado año, los integrantes de la Comisión del Protocolo de Aspirantes Presidenciales se están reuniendo con los dirigentes peledeístas que han manifestado de manera pública su interés de representar a esa entidad política en el proceso electoral venidero.

Dentro de esa lista se encuentran Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Charlie Mariotti, todos miembros del máximo órgano de esa organización, el Comité Político. Asimismo, están Manfred Mata, dirigente en la provincia Puerto Plata, y Mario Bruno, quien milita desde la provincia La Vega.

Movimiento de apoyo a "aspiraciones" de Gonzalo

Sin embargo, existe otro proyecto político que es impulsado por un grupo de dirigentes: Gonzalo Castillo.

Tras finalizados los sufragios de 2024, en los cuales el PLD obtuvo alrededor de un 10.39 % de los votos con Abel Martínez a la cabeza, quedando en el tercer puesto por debajo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP), surgió una ola de rumores en la opinión pública de que Castillo se postularía a la Presidencia de la República.

El vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, aseguró el pasado 27 de agosto a reporteros de este medio de comunicación que esa versión era cierta, revelando que Castillo lo había posicionado como coordinador de campaña, quedando a cargo de las estrategias de su proyecto electoral.

De esta manera, buscaría retomar el, aproximadamente, 37 % que obtuvo en los sufragios de 2020, año en que lideró la fórmula presidencial en la boleta electoral y regresar al PLD en las siguientes votaciones al primer puesto.

No obstante, casi seis meses después, Castillo no ha confirmado las declaraciones emitidas por Sánchez. De manera extraoficial, una fuente cercana informó que aún no se ha referido a sus intenciones de presentarse como opción de gobernante para el país debido a que sus asesores legales se lo han recomendado.

El también exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión gubernamental del exmandatario Danilo Medina está siendo juzgado, junto a otros exfuncionarios, luego de que la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción (PEPCA) le acusara de recibir “de manera fraudulenta” 3,957 millones de pesos pertenecientes al erario, los cuales fueron utilizados supuestamente para la campaña electoral.

Fuera del proceso

La falta de reafirmación de Castillo ha causado que la Comisión de Protocolo prefiriera no integrarlo en la fase de diálogo que tiene con los demás aspirantes presidenciales.

El secretario general del PLD, Jhonny Pujols, fue entrevistado ayer, recibiendo de manera directa la pregunta sobre el manejo interno aplicado al plan de Castillo, promovido por el diputado Sánchez.

“¿Si conversamos con (Gonzalo)? No, inicialmente hicimos la primera ronda de conversaciones con los aspirantes del Comité Político que habían expresado públicamente su intención. Muchos compañeros han hecho observaciones y recomendaciones, se escuchan…”, dijo.

Esta pregunta fue realizada en el programa radial La Z101 por Robert Martínez, quien ganó en 2020 una curul en el Concejo de Regidores del Distrito Nacional a través del PLD y renunció un año después a esa organización política para ingresar a las filas de la FP.

“Gonzalo: Se dijo que él iba, pero nunca lo vimos en ninguna actividad… ¿Se reunieron con él?”, dijo Martínez.

Avance del proceso interno

Mientras tanto, la comisión continúa trabajando en lo que será su propuesta presidencial, dejando fuera, por el momento, a Gonzalo Castillo.

Andrés Navarro, Rubén Bichara y Margarita Pimentel deberán presentar el próximo 22 de febrero al Comité Central del PLD el documento que elaboraron con las posiciones de los aspirantes consultados.

Así lo informó el secretario Pujols el pasado 28 de enero en la primera reunión que desarrolló el Comité Político en este año. Además, adelantó que el próximo 12 de febrero se reunirán para definir la agenda que regirá el encuentro que sostendrá el Comité Central para conocer los avances internos.

“Consulta Ciudadana”

Ante las derrotas consecutivas que ha sufrido desde 2020, el PLD ha intentado unificar con anterioridad a las elecciones la figura del candidato presidencial. Para las elecciones de 2024, la dirigencia morada desarrolló en 2022 una “Consulta Ciudadana” en la que resultó ganador Martínez.

Lo mismo intentaron realizar el pasado año, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo detuvo el 20 de junio luego de haber determinado que ese proceso no era “legal, ni equitativo”.

El dictamen de los magistrados surgió en respuesta a una demanda presentada por el dirigente peledeísta Eleuterio Abad Santos contra la decisión adoptada por el Comité Político que buscaba seleccionar a un solo aspirante antes de culminado el primer trimestre de 2026.

Miembros del Comité Político, como el diputado Danilo Díaz, salieron defendiendo las intenciones del órgano peledeísta, alegando que no están infringiendo los marcos legales.

Entre posiciones encontradas, la cúpula del PLD ha optado por no detenerse y continuar socializando la manera en que podrán definir su figura presidencial a finales de este año.

Propuesta de Abel Martínez

El pasado 30 de enero, Martínez envió una carta al Comité Político en la que sugirió a los demás aspirantes realizar un acuerdo político basado “en la buena fe”, que le permita al PLD convertirse en una “opción real de poder”.

Recomendó establecer un periodo de trabajo político de entre ocho y diez meses, destinado a la ejecución de las labores en el interior del país para garantizar la simpatía ante el electorado. Luego, serían medidos en el marco interno y externo por firmas encuestadoras “seleccionadas en común acuerdo”.

Terminando así con “el compromiso político de respaldar, llegado el momento legal oportuno, al aspirante que resulte mejor posicionado, impulsándolo institucionalmente mediante el método que la ley y los estatutos permitan”.

Hasta el momento, el Comité Político ni la Comisión de Protocolo han reaccionado sobre la visión presentada por Martínez.

“El PLD no apoyará a nadie”

El presidente de esa agrupación política, exgobernante Danilo Medina, aclaró el pasado domingo que su intención está centrada solo en recibir el apoyo de los demás partidos políticos.

“Todo el que quiere aliarse con nosotros, que se alíe. Bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar”, dijo Medina.

Medina, según declaró, está convencido de que el PLD tendrá la capacidad de derrotar al PRM, ya que la población se siente defraudada ante el incumplimiento de las promesas que realizó antes de ingresar al Poder Ejecutivo el tren de funcionarios acompañantes del presidente Luis Abinader.