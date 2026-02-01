Dirigentes del PLD prometen rescatar los servicios sociales y priorizar la salud mental

Miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) prometieron que, de retornar al poder, el partido retomará el modelo de gestión que caracterizó sus periodos anteriores, enfocándose en la expansión de la infraestructura educativa y el fortalecimiento del sistema de salud.

Aseguraron que en los cinco años de gestión del actual Gobierno las áreas de la salud y educación han retrocedido y esto impacta en la juventud, perjudicándolos a futuro.

Construcción de aulas y apoyo a la maternidad temprana

Robert de la Cruz, miembro del comité político del PLD.Fuente Externa

Richard Medina, miembro del comité político, aseguró que una de sus iniciativas para impulsar el desarrollo estudiantil es acercar las escuelas a la población, construir planteles en espacios donde a los jóvenes se les facilite acceder a la educación.

“Tenemos un problema de que hay muchas madres que pudieran estar estudiando, que tienen 20 años, pero no lo hacen porque tienen que cuidar a sus hijos”, aseguró Medina durante una actividad en la sede central del PLD.

Destacó la importancia de expandir las estancias infantiles y aumentar la red de atención a la primera infancia para permitir que las madres regresen a las aulas. Además, de fortalecer el nivel inicial con escuelas que reciban niños desde edades tempranas para integrarlos al sistema educativo desde sus primeros años.

Medicamentos y salud mental

Medina enfatizó que el sistema de salud en República Dominicana está viviendo una de sus mayores carencias, con la escasez de medicamentos en las farmacias Promese/cal y el descuido en la atención primaria, lo que impacta de manera directa a la población joven y a las mujeres mayores de 15 años.

"La atención en salud mental es un tema que lamentablemente el Gobierno dominicano ha ignorado en estos últimos cinco años", afirmó Medina, señalando que este será un eje central en su próxima gestión, vinculado a la atención primaria de salud.

Camino entre la universidad y el empleo

Robert de la Cruz, miembro del comité político, subrayó la necesidad de crear políticas públicas que faciliten la entrada de los nuevos profesionales al mercado de trabajo.

Su propuesta se centra en la creación de espacios de pasantías y primeras experiencias laborales para que los jóvenes, al salir de la universidad, cuenten con el historial necesario para ser contratados por el sector empleador, eliminando la barrera que a muchos jóvenes graduados les afecta. Por eso el dirigente político propuso continuar el programa Primer Empleo, implementado en el Gobierno de Danilo Medina para aumentar las brechas laborales.