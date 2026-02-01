Danilo Medina descarta alianzas y dice que “el PRM va para fuera y será el PLD que lo sacará”

El expresidente de la República, Danilo Medina, insistió este domingo estar convencido de que la población dominicana “se siente engañada” debido al incumplimiento de las promesas del cambio realizadas por la gestión del gobernante Luis Abinader.

Según expresó Medina mientras presidía un acto de asamblea desarrollado en Santo Domingo Norte (SDN) con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha causado un estado de indignación en la ciudadanía.

Es por esta razón que afirmó que la dirigencia política perremeísta será derrotada por el PLD en los comicios electorales programados para 2028.

“El PRM va para fuera y será el PLD que lo sacará”, expresó Medina.

La presidenta del PLD en la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, entiende que “el pueblo está consciente de que con el PLD se vivía mejor”, situación que está provocando un reclamo social “de la vuelta al gobierno del partido morado de la estrella amarilla”.

“Para salir de las penurias de la actual gestión, la que tiene a la población pasando hambre”, declaró al pronunciar su discurso frente a cientos de dirigentes.

Asimismo, el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, manifestó que el “espíritu unitario y la determinación al trabajo” le permitirán a esa organización política volver a “dirigir el país a partir del año 2028, así como obtener la simpatía necesaria para colocar un peledeísta en el cabildo de la zona norte perteneciente a esa provincia.

Las palabras de bienvenida a la actividad las pronunció Johnny Thomas, presidente del PLD en el municipio Santo Domingo Norte, quien destacó la unidad e integración de los militantes y dirigentes de allí para lograr el éxito alcanzado en el encuentro de este domingo.

Dijo que con ese espíritu unitario y la determinación al trabajo, el PLD volverá a dirigir el país a partir del año 2028 y la alcaldía volverá a tener un alcalde peledeísta

Proceso interno

Al ser entrevistado por reporteros, Medina recordó el proceso interno que está desarrollando el PLD para unificar las aspiraciones presidenciales con miras a la contienda electoral de 2028.

“Vamos a comenzar a definir el número de aspirantes a la presidencia, estableciendo el perfil que el PLD quiere para su próximo candidato presidencial”, subrayó.

Medina explicó que este proceso se desarrollará en dos pasos fundamentales: una reunión del Comité Político pautada para el próximo día 12, en la que se construirá la agenda del Comité Central, y posteriormente una reunión del Comité Central, órgano al que corresponde asumir las decisiones.

El exgobernante indicó que el PLD está cambiando su estructura orgánica para organizarse a partir de las mesas y recintos electorales. Esto significa que “cada miembro pertenecerá al colegio donde ejerce su derecho al voto, formando parte de un Comité de Base y, a su vez, de un Comité Intermedio correspondiente a su recinto electoral”.

“Todo el que está organizado en el PLD pertenecerá a una mesa donde vota, a un Comité de Base de los votantes de esa mesa y a un Comité Intermedio del recinto electoral”, precisó.

Medina destacó que el objetivo del PLD es enumerar los representantes que se postularán a esa posición electoral, “no para escoger de inmediato un candidato, sino para iniciar un proceso de definición del número de aspirantes”.

Hasta el momento, Abel Martínez, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Charlie Mariotti son los únicos dirigentes que han oficializado sus pretensiones de representar al PLD en los comicios.

Comité Político

En representación del Comité Político estuvieron presentes en la reunión de los peledeístas Alejandrina Germán, Mayobanex Escoto, los expresidentes de la Cámara de Diputados Lucía Medina y Radhamés Camacho.

Asimismo, Armando García, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, Miriam Cabral, Maribel Acosta, Simón Lizardo, Aura Toribio, Najib Chahede, Walter Musa, Domingo Jiménez, Juan Ariel Jiménez, Kenia Lora, Robert De la Cruz, Alejandro Montás, Sonia Mateo y Héctor Olivo.