Comité Central del PLD conocerá en febrero protocolo de aspiraciones presidenciales

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reunirá el domingo 22 de febrero a su Comité Central para conocer el proyecto de protocolo que prepara una comisión especial para las aspiraciones presidenciales de la organización y perfilar la lista preliminar de aspirantes a dicha candidatura.

La información la ofreció Johnny Pujols, secretario general, al resumir para la prensa los temas que trató el Comité Político en su primera reunión de 2026.

Pujols agregó que el jueves 12 del próximo mes se reuniría el Comité Político para decidir la agenda completa de la reunión del Comité Central.

Hasta el momento el PLD ha reconocido de manera oficial a cuatro aspirantes a ocupar esa candidatura presidencial; Francisco Javier García, quien fue el primero en hacer públicas sus intenciones; Abel Martínez, quien apenas sacó sobre el 10% al encabezar la propuesta peledeista de 2024; Francisco Domínguez Brito y el exsecretario general del partido, Charlie Mariotti.

Aun se espera que se sume el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo.

Durante el mes de diciembre del pasado año, Andrés Navarro, miembro de la comisión encargada de trabajar el Protocolo de Aspirantes Presidenciales, manifestó a LISTÍN DIARIO, que el proceso que están preparando es para “identificar una figura que unifique al PLD de cara a las presidenciales del 2028”.

Hace aproximadamente cuatro años, el PLD realizó un proceso similar al cual denominaron como “consulta popular”; el mismo constaba de una elección en donde los peledeistas votaban por el aspirante presidencial que más le convenía en el momento.

Abel Martínez fue el escogido en ese proceso de consultas y en octubre del 2023, sin oposición alguna, fue oficializado como el candidato presidencial del PLD.

A inicios de este 2026 el PLD indicó que aunque se mantendrán apegados a la ley, tanto el TSE como la Junta Central Electoral (JCE) tienen que “entender que la realidad obliga a ser más flexibles”.

Reunión del Comité Político

La reunión se desarrolló en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez con la participación de 46 de los 51 miembros, con cinco excusas.

El encuentro inició a las 10.20 a. m. cuando se retiraron los fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación que entraron al salón a cubrir la actividad y concluyó a las 12:50 de la tarde con el resumen a cargo del secretario general.

En la línea de dirección participaron junto al presidente Danilo Medina, Johnny Pujols, secretario general; la exvicepresidenta Margarita Cedeño, Abel Martínez, pasado candidato presidencial; Temístocles Montás, vicepresidente, y Cristina Lizardo.