Leonel Fernández asegura Gobierno del PRM es un "desastre"

Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), aseguró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido un fracaso en los temas más esenciales para la vida de la población.

Asimismo, denunció los "costos elevados de alimentos, el colapso del sistema de salud y la deficiencia en supervisión de las obras públicas".

Sostuvo a la vez, que garantizar la alimentación de los ciudadanos es una obligación básica de cualquier Estado, y afirmó que en la actualidad las familias dominicanas enfrentan una situación crítica.

Habló sobre el aumento de los productos la canasta básica como el plátano, los huevos y el aceite, afirmando que registran aumentos constantes, mientras los salarios permanecen estancados.

“En los cinco años de gobierno del PRM, la canasta familiar se ha incrementado en 14 mil pesos. Hoy cuesta RD$14 mil más que en el año 2020”, enfatizó.

Fernández dijo que este incremento ha reducido de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares, llevando a miles de familias a una situación de incertidumbre económica.

Desde su punto de vista, el alto costo de la vida se ha convertido en uno de los principales factores de malestar social en el país.

Igualmente calificó al sistema de salud como una "catástrofe”, por lo ocurrido con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y declaró que la institución ha sido debilitada para favorecer intereses particulares, afectando directamente a los más vulnerables.

Resaltó también la inseguridad en las estructuras, por lo que citó el desplome de techos en centros de salud en proceso de construcción o remodelación, incluyendo un hospital en Azua y otros casos recientes, lo que, según dijo, evidencia una grave falta de supervisión y control de calidad en las obras ejecutadas por el Estado.

Declaró que al combinar, alimentos caros, precariedad en los servicios de salud y obras mal construidas ha generado un profundo descontento ciudadano.

“Este Gobierno es un desastre, una catástrofe. Hay una ira popular creciente, y la gente lo que quiere es que llegue un nuevo gobierno responsable", expresó el expresidente.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, coordinada por el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, miembro de la Dirección Política y otras personalidades.

Entre los juramentados figuran el tres veces regidor Félix Manuel Sánchez, así como la abogada Ligia Alfonza Figuereo, con más de 20 años de ejercicio como jueza de primera instancia, además de los productores agropecuarios Eusebio (Ravelo) Fortuna y Alfonso Jiménez, junto a un equipo de dirigentes comunitarios y políticos que decidieron abandonar el oficialismo.