Leonel retoma agenda de juramentaciones de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo este sábado

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, retomará este sábado su agenda de juramentaciones de nuevos miembros, con actividades programadas en el Distrito Nacional y en el municipio de Villa Altagracia.

La primera actividad está pautada para las 11:00 de la mañana, con la juramentación de nuevos integrantes en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en el Distrito Nacional, donde dirigentes y simpatizantes formalizarán su ingreso a la Fuerza del Pueblo en un acto encabezado por su máximo líder.

En horas de la tarde, a las 4:00 p. m., Fernández se trasladará a Villa Altagracia para encabezar la juramentación de nuevos miembros provenientes de los distritos municipales La Cuchilla y Medina, en un encuentro que tendrá lugar en el local de la Asociación de Productores Orgánicos de Villa Altagracia (ASOPROVILLA).

Estas actividades forman parte de la estrategia de expansión territorial y consolidación orgánica que impulsa la Fuerza del Pueblo, con énfasis en la integración de nuevos liderazgos comunitarios, sociales y políticos en distintos puntos del país.

"Las juramentaciones reflejan el descontento ciudadano con el actual partido de Gobierno", leía parte de un comunicado de la FP, donde también indicaron que durante este fin de semana se sumarán a las filas de la Fuerza del Pueblo dirigentes provenientes del oficialismo y de otras organizaciones políticas.