PRM intenta retomar el rumbo con una oposición más crítica

Faltando veintiocho meses para las elecciones generales, el presidente Luis Abinader ha emprendido un conjunto de cambios en el tren burocrático, como un esfuerzo por relanzar su gobierno, en medio de escándalos de corrupción y los pronósticos de que continuaría este año la ralentización de la economía.

Abinader, que impulsó en octubre de 2024 una reforma constitucional para limitar a dos períodos consecutivos la reelección presidencial, se expondría ahora a enfrentar también la “soledad del poder”, que padecieron varios de sus antecesores cuando estuvieron imposibilitados de aspirar a la Presidencia de la República.

La desprendida acción del mantario causó preocupación en círculos de su partido, que la consideraron a destiempo y que podría tener repercusiones negativas para su gobierno y la organización.

Desde entonces, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) se debate en un limbo interno, al carecer de mecanismos legales para proyectar desde ya una figura con el liderazgo del mandatario, y enfrentar con éxito a la activa oposición en el certamen de mayo del 2028.

El PRM se desvincula del uso de fondos de actos Ilícitos Lea también

El propio presidente Abinader hizo un enérgico llamado a todos los precandidatos y funcionarios del Gobierno en 9 de julio de 2025, para que se abstuvieran de realizar actividades proselitisatas mientras ocupen cargos públicos.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado reafirmó su compromiso con una gestión ética, transparente y centrada en los intereses del pueblo. “Soy un presidente tolerante, pero todo tiene un límite”, y a seguidas les conminó a todos los precandidatos y a sus coordinadores a que si querían hacer campaña debían dejar sus cargos.

Hasta ahora solo un aspirante presidencial ha salido de su cargo, Tony Peña Guaba, del Gabinete de Políticas Sociales, destituido el 6 de este mes. Anteriormente, el 17 de noviembre de 2025, retiró sus aspiraciones, el municipalista Víctor D’ Aza, en un acto al que asistieron Alfredo Pacheco y Dhaurelly D’ Aza. presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados; Deligne Ascención y Rafael Santos.

Economía y reforma fiscal

Los informes ofrecidos por el Banco Central al comenzar este año sostienen que la economía dominicana retornaría su potencial de crecimiento con previsiones de situarse en torno al 4.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado por previsible buen desempeño del turismo, exportaciones, remesas e inversión extranjera, control de la inflación y reducción de la tasa de interés.

No obstante, los especialistas y organismos internacionales han advertido que para alcanzar ese pronóstico de crecimiento se requiere impulsar una reforma fiscal que involucre revisión de exenciones y exoneraciones, reducción del gasto corriente y mejorar la redistribución del ingreso público.

El presidente Abinader ya fracasó en su intento de aprobar una reforma fiscal en el Congreso, donde su partido controla la mayoría. El rechazo extendido de diversos sectores de la sociedad y la falta de consenso obligaron al madatario a retirar de inmediato el 16 de octubre la pieza legislativa denominada Ley de Modernización Fiscal.

La administración perremeísta tendrá también otra camisa de fuerza en términos de geopolítica y confrontación comercial, factores que crean incertidumbre y obligan a revisar sus ejecuciones en materia de exenciones, exoneraciones, gasto corriente, redistribución del ingreso público, estabilidad macroeconómica, fortalecimiento del sistema financiero, control de la inflación y del tipo de cambio. Pero además, disminuir el déficit fiscal, impulsar los sectores de la construcción, zonas francas, turismo, exportación y la agropecuaria, entre un sin fin de realizaciones.

Ataques de la oposición

Los dos principales partidos de oposición, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) mantienen desde el año pasado una intensa política de críticas a las ejecuciones del gobierno de Abinader y el PRM, como una premonición de lo que ocurrirá este años.

PLD pide investigar denuncias de corrupción en cinco instituciones del Gobierno Lea también

El expresidente Leonel Fernández encabezó directamente los ataques al gobierno y realiza constantes recorridos por el país en actividades de su partido.

Conjuntamente, Fuerza del Pueblo culminó, en marzo la celebración del Segundo Congreso Ordinario, Dr. Franklin Almeyda Rancier, un proceso que había comenzado en junio del 2024, También concluyó en noviembre pasado su primer Congreso Elector «Dr. Manuel Aurelio Tavárez Justo», con sus elecciones internas para escoger a los nuevos miembros de su Dirección Política,

En las elecciones de junio de 2020 la FP, fundada en 2019, alcanzó 5.7% de la votación, pasando del lugar número 18 en la boleta electoral, al número tres, y en el torneo electoral del 2024, conquistó cerca del 30% de los votos, avanzando al segundo lugar, para convertirse en la principal organización política de oposición.

Sus actividades concluyeron en noviembre con una concurrida marcha en barrios de la capital, que mereció una amonestación de la Junta Central Electoral, al considerarla campaña a destiempo, lo cual fue negado por la dirección del partido.

Mientras que el PLD inició su reorganización y críticas al gobierno de Abinader desde finales de 2024, cuando realizó su X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, donde eligió un nuevo comité político y los miembros del comité central. Desde entonces los peledeístas encabezados por su presidente y expresidente de la República, se lanzaron a reorganizar el partido con la celebración de asambleas provinciales.

Conjuntamente el PLD impulsa actividades con los dirigentes que aspiran a la presidencia de la República y pretedende adelantar su escogencia antes de la fecha establecida por ley.

Su dirigencia respondió a la advertencia del Presidente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo, sobre las promociones de candidaturas fuera de los plazos legales, que la realidad política actual está obligando a los partidos a escoger sus aspirantes antes de 2027

“Creo que el país luce sin rumbo. Es como si el gobierno hubiera perdido el rumbo y la dirección del Estado dominicano y hay cosas que son preocupantes”, fue la última crítica del expresidente Medina a la actual gestión gubernamental.