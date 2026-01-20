El PRM se desvincula del uso de fondos de actos Ilícitos

La dirección ejecutiva del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.

El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, cuyo texto íntegro es el siguiente:

En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado "Caso Cobra":

1. Rechazo categórico: El PRM rechaza de manera enérgica y categórica cualquier intento de vincular a nuestra organización o nuestras campañas con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.

2. El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.

3. Compromiso real contra la corrupción: Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos "desbordamientos éticos". Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.

4. Transparencia en el financiamiento: Nuestras campañas se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley. El PRM cuenta con todos los soportes, auditorías privadas e informes financieros entregados oportunamente por la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas. Cualquier alegato de financiamiento irregular es una falsedad que no resiste el escrutinio de los organismos oficiales.

5. Colaboración e independencia judicial:

Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.

El fortalecimiento de la integridad pública es un camino sin retorno. Solicitamos que esta aclaración sea publicada íntegramente para garantizar el equilibrio informativo y el derecho de la ciudadanía a la verdad.

Atentamente,

Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)