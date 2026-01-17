Partidos políticos se acusan entre sí por campaña electoral a destiempo

La advertencia realizada el pasado jueves por el pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE), recordándole a las organizaciones políticas la ilegalidad que representa posicionar aspirantes presidenciales antes del comienzo del proceso electoral, ha generado una ola de señalamientos entre las diversas dirigencias.

Aunque los principales partidos políticos coinciden en su postura, al valorar de manera positiva el aviso expresado por ese órgano judicial, el bloque oficialista encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusa a las agrupaciones opositoras de irrespetar los plazos establecidos para el desarrollo de la contienda electoral.

El delegado político del PRM, Sigmund Freund, entiende que las agrupaciones políticas opositoras deben “tomar nota” del llamado realizado por los magistrados del TSE, ya que son quienes han cometido violaciones a las disposiciones dictadas en el calendario electoral.

“Hacemos un llamado para que la oposición, que sí ha mostrado algunas ilegalidades en cuanto a los plazos por proselitismo desmedido a destiempo, también tenga que tomar nota de esta declaración del (Tribunal)”, dijo ayer al ser entrevistado por este medio de comunicación.

Inclusive, Freund aseguró que el PRM “ha sido de los pocos partidos del sistema político que ha respetado” el periodo regulado por la Ley 20-23 del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos al precisar las sanciones en caso de incumplimientos.

“El presidente (Luis Abinader) dio un llamado de atención en el momento en el cual algunos aspirantes decidieron presentarse… El PRM es respetuoso de las leyes”, expresó.

El exconsultor jurídico de la Presidencia y actual ministro de Justicia, Antoliano Peralta, respaldó la posición del TSE de la obligación que tiene la militancia política de cumplir con los marcos legales. No obstante, expresó que “no habría razón” para que el PRM se sintiera aludido con el mensaje de la entidad judicial electoral.

De acuerdo con el cronograma organizado por el marco jurídico, la precampaña electoral iniciará el primer domingo de julio del 2027, concluyendo con la escogencia de los candidatos que encabezarán la boleta electoral de los partidos políticos. Mientras que la campaña electoral deberá iniciar, “a más tardar setenta”, 70 días antes de la fecha pautada para los sufragios.

Los principales partidos reaccionan ante advertencia del Tribunal Superior Electoral.

Uso de funciones públicas para aspiraciones

No obstante, la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideran todo lo contrario.

“Esa es una demagogia política porque ellos saben que los que iniciaron la campaña a destiempo aquí fueron los aspirantes del PRM”, así reaccionó el presidente ejecutivo del PRD, Héctor Guzmán, al conocer sobre las declaraciones emitidas por el representante electoral del PRM.

Guzmán recordó que el PRN entregó en septiembre de 2025 a la Junta Central Electoral (JCE) un expediente detallado denunciando a los funcionarios del PRM “que están haciendo campaña a destiempo”.

“Inclusive, nos reunimos con el presidente de la JCE, Román Jaques Liranzo, y la magistrada Dolores Fernández para que investigaran de dónde estaban obteniendo los fondos utilizados por los dirigentes del PRM para hacer ese proselitismo”.

FP atribuye violación al PRM

La FP también declaró una posición similar. “Si hay algún partido que está violando la ley, es el PRM, el oficialista. Ese llamamiento que hace el TSE es al PRM a quien más le aplica porque, hasta el momento, no conozco ningún otro partido donde un candidato se esté promoviendo abiertamente como lo están haciendo”, dijo el vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez.

Aclaró que la FP no ha hecho ningún tipo de acto que se pudiera considerar proselitista, ni en respaldo a ninguna candidatura presidencial.

“Eso se hará, pero por el momento no. (Pero) el PRM tiene alrededor de ocho aspirantes presidenciales que ocupan posiciones públicas y las utilizan para promover sus aspiraciones”, reiteró.

PLD “respetará” los plazos de ley

Tras ser derrotado en 2024, el PLD intentó repetir una consulta interna para seleccionar con anterioridad a las elecciones de 2028 al aspirante presidencial. Pero el TSE emitió el pasado 20 de junio una sentencia que declaró esa acción ilegal, por ser celebrada antes de la precampaña. El dirigente peledeísta Andrés Navarro es parte de la comisión Protocolo de Aspirantes Presidenciales, la cual busca definir la hoja de ruta con el objetivo de unificar esa estructura política, concentrando el apoyo en un solo candidato presidencial.

Navarro afirmó que el PLD respetará las ordenanzas legislativas; sin embargo, aclaró que estas no le impiden a la dirigencia empezar a organizar la estructura interna con miras a los próximos sufragios.

Asimismo, reiteró que el PRM ha sido la principal entidad política dentro de las que han incurrido en colocar publicidad exterior fuera del tiempo permitido por la ley. Una enorme cantidad de vallas en el exterior, colocadas (por el PRM) en las carreteras.

Advertencias de la JCE

La JCE emitió durante el pasado año alrededor de tres advertencias dirigidas a los integrantes del sistema de partidos políticos. El órgano electoral recordó en diversas ocasiones que, entre otras sanciones, las aspiraciones presidencialistas presentadas de manera anticipada podrían hasta perder el derecho a participar en la contienda electoral.