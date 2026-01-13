Paliza sobre quejas de Pacheco: externó una preocupación política en un espacio inadecuado

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, minimizó este martes las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien hace cuatro días rechazó una ola de cancelaciones de dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante una sesión de trabajo en el hemiciclo.

Paliza habló del tema durante una entrevista televisada en el programa “Despierta con CDN” (Canal 37).

Paliza señaló que Pacheco “externó una preocupación política en un espacio y modo que no eran los adecuados”. “No más de ahí”, aseguró.

Las declaraciones de Pacheco se produjeron luego de que el presidente Luis Abinader realizara una reconfiguración de su gabinete con designaciones, salidas y rotaciones de funcionarios que el propio Abinader definió como “estratégicas”.

Pacheco dijo que estaba de acuerdo con los cambios de Abinader.

Pero afirmó que no aceptará que, bajo el argumento de esos cambios, se persiga a dirigentes de base para satisfacer “egos de funcionarios arribistas” que, según afirmó, han pasado por todos los gobiernos y se presentan como “imprescindibles”.

“Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche (jueves 8), que no lo comprendía y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problemas con eso”, dijo Pacheco.

Paliza, sin embargo, aseguró que el PRM “goza de una excelente relación interpartidaria” y “de un buen momento” en la relación entre sus dirigentes políticos. Dijo que con una llamada telefónica “entre amigos” Pacheco pudo haber quedado “satisfecho”.

“No es un tema que tenga la importancia (…) de una noticia mayor. No la hay”, dijo el también presidente del PRM.

“En el partido se goza de un buen momento y es la expresión en un momento determinado de uno de nuestros principales dirigentes con relación a un tema particular que, por cierto, creo que ha encontrado solución”, agregó, refiriéndose a Pacheco.

Preguntado por los cambios realizados por el presidente Abinader, Paliza respondió: “Siempre generan particularidades, generan movimientos. Para eso se propician los cambios. Impulsan creatividad, innovación, generan dinámicas nuevas que se dan a lo interno de las instituciones”.

“Yo estoy de acuerdo con que se propicien cambios. Deberían darse más cambios, inclusive”, añadió Paliza.