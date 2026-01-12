PLD dice que propuesta de fusionar Minerd y Mescyt reduciría impacto del 4% para Educación

El gobierno del presidente Luis Abinader entiende necesario suprimir el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), pasando sus responsabilidades al Ministerio de Educación (Minerd), para cumplir con “los principios de eficiencia, eficacia y buena administración”.

Sin embargo, para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este proyecto no es más que el incumplimiento del pacto realizado en 2014 por el exmandatario Danilo Medina, a través del cual se garantizó, entre otras promesas, la asignación anual del 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto del Ministerio de Educación (Minerd).

Así lo manifestó este lunes el exministro de Educación, Melanio Paredes, al encabezar una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, donde advirtió sobre el impacto que tendría la fusión de esas dos instituciones en la calidad de la enseñanza recibida por los alumnos del nivel inicial.

“Impacto” de la fusión

“Esa decisión se traduciría en menos aulas, menos jornadas escolares extendidas, menos uniformes, útiles y libros, un deterioro de la alimentación escolar y una reducción de los programas de formación y actualización docente, indispensables para nuestros maestros y maestras”, expresó.

Paredes reiteró que “más que una visión integral de fortalecimiento institucional”, el propósito del tren gubernamental dirigido por el mandatario Abinader “es meramente contable”.

“Es decir: el presupuesto del Mescyt y del Minerd sumarán entre ambos el 4% del PIB. Para el PLD, esto representa un retroceso inaceptable en las conquistas educativas del país”, afirmó el miembro del Comité Político.

Paredes se refirió específicamente al artículo 15 del proyecto de ley entregado el pasado 11 de diciembre al Senado de la República, en el cual se encuentra la esencia del interés “meramente contable del Gobierno”.

“El gasto público anual del Sistema Educativo Dominicano, en todos sus niveles, será equivalente a un mínimo de un dieciséis por ciento (16 %) del gasto público total, o un cuatro por ciento (4 %) del Producto Interno Bruto (PIB)”, dicta el artículo en la propuesta de ley.

La disposición antes mencionada modificaría el 197 de la Ley 66-97 General de Educación, agregando a la redacción las siguientes palabras: “en todos sus niveles”.

“Además de limitado, insustancial e inviable, pretende financiar con el 4% del PIB la nefasta ejecutoria actual que ha llevado a comprometer más del 90% del presupuesto en gastos fijos del Minerd, e incluirle las operaciones del subsistema de educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación”, dijo Paredes.

Además, consideró que esta decisión podría afectar a las universidades, así como a los programas administrados en la actualidad por el Mescyt destinados a gestionar y entregar becas a los alumnos dominicanos, los cuales serían transferidos al Minerd.

“A las calles”

“Defendemos la articulación de los tres subsistemas de la educación: preuniversitaria, superior y técnico profesional, jamás la reducción o eliminación de cualquiera de ellos”, dijo el dirigente peledeísta.

Es por esta razón que Paredes advirtió que el PLD no descarta “salir a las calles junto al pueblo” para enfrentar el creciente deterioro de los servicios básicos en materia de salud, educación, alimentación, transporte, seguridad social y ciudadanía.

“Un logro del PLD”

Paredes está convencido de que el Pacto por la Educación elaborado por diversos sectores de la sociedad permitió la construcción y mantenimiento de la infraestructura escolar durante los dos mandatos presidenciales de Medina, disponiendo la entrega superior a las 25,000 aulas.

“Mejoró la atención a los estudiantes en los sectores más vulnerables, permitiendo la reducción del abandono escolar; la modernización del sistema educativo son conquistas reales y sentidas por el pueblo dominicano que no pueden ponerse en peligro”, declaró.

De acuerdo con sus declaraciones, los peledeístas lamentan que los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno intenten solucionar el creciente déficit causado por el gasto “corriente irresponsable”, recurriendo a endeudamientos “exorbitantes y desenfrenados”.

¿Cuál es el estado de ese proyecto de ley?

Luego de que el consultor jurídico de la Presidencia, Antoliano Peralta, informara a la sociedad sobre la entrega, el Senado de la República decidió enviarlo a una comisión especial que se encargará de discutir las inquietudes de los congresistas y representantes de sectores educativos, junto a otros sectores de la sociedad.

Será a partir del 27 de febrero cuando, tras iniciar la primera legislatura de 2026, el Senado reanudará las labores legislativas para terminar con la presentación de un informe que contendrá las observaciones realizadas a la pieza enviada por el Poder Ejecutivo.

Posteriormente, los senadores deberán decidir si la aprobarán y enviarán a la Cámara de Diputados, órgano legislativo que podría tener la decisión final en la culminación o no de convertirlo en ley.