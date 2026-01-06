Leonel Fernández hablará al país este miércoles sobre la situación de Venezuela

El expresidente de la República, Leonel Fernández, hablará al país este miércoles 7 de enero, para referirse a la situación de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Mañana, miércoles 7 de enero, el presidente Leonel Fernández se referirá a la situación de Venezuela”, informó el equipo de comunicaciones del exmandatario, sin especificar más detalles.

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses habían capturado al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.

En su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, Maduro se declaró no culpable y denunció haber sido secuestrado en su casa en Caracas por las fuerzas estadounidenses.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras que, Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York.

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, ante el cual se juramentó Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Rodríguez era desde 2018 la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.