Abinader y Leonel visitan a Bill Clinton en Punta Cana

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary Clinton, despidieron el año en Punta Cana, donde los anfitriones fueron los miembros de la familia Rainieri y celebraron encuentros de alto nivel.

Los Clinton fueron visitados por el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, así como por el expresidente Leonel Fernández, quien estuvo acompañado por su hijo, el senador del Distrito Nacional Omar Fernández. Estas visitas, aunque privadas, no pasaron desapercibidas en círculos políticos y de medios de comunicación que obtuvieron fotografías de los encuentros.

La pareja estadounidense llegó al país el pasado 30 de diciembre por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la región este, para la celebración del Año Nuevo en el exclusivo complejo Punta Cana Resort.

Tanto Bill Clinton como su esposa Hillary disfrutaron de la gran cena y fiesta que se organizó en el resort con motivo de la despedida de 2025 y la llegada del nuevo año 2026.

El expresidente de EE. UU. ha visitado la República Dominicana frecuentemente por vacaciones, especialmente en destinos como Punta Cana y Casa de Campo. Se considera que el país es su destino preferido para vacacionar en el Caribe.

En julio de 2019 también visitó este complejo turístico y durante su estadía jugó una ronda amistosa de golf en el campo Los Corales en Punta Cana Resort, con la familia Rainieri como su anfitrión.

Además, el 8 de enero de 2023 Clinton visitó la isla Saona, comunidad de Bayahíbe, municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

Llegó a la comunidad de Mano Juan, junto al presidente del Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A (CEPM), Rolando González Bunster, y otras cuatro personas no identificadas, a bordo de un helicóptero negro con franja naranja, piloteado por el teniente coronel Ignacio Rodríguez, del Ejército de República Dominicana (ERD).

Como se advierte, en estos encuentros y actividades, la visita de Bill y Hillary Clinton en esta ocasión no solo se centró en la celebración del fin de año o los encuentros de golf, sino que también destacó por la interacción con líderes políticos y personalidades dominicanas, reafirmando los vínculos y la proyección internacional de la República Dominicana como destino preferido por figuras de relevancia global.