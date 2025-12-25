Omar Fernández se compromete con Alexia Rubio

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández se comprometió con su pareja, Alexia Rubio.

La noticia se dio a conocer en redes sociales, luego de que circulara una foto de la pareja en Nochebuena donde se observa un anillo de compromiso en la mano de Rubio.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, el compromiso se hizo durante una íntima cena navideña.

Fernández y Rubio hicieron su primera aparición ante el ojo público en marzo de este año, cuando asistieron al desfile de moda del diseñador Naeem Khan, en el marco de la gala benéfica Magical Splendor Gala, organizada por la Fundación MIR.