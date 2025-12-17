PLD: La cena navideña de 2025 costará 11,019 pesos más que en 2020

Abandono del campo, desmonte de políticas que sostenían la producción agrícola nacional, desarticulación de una parte esencial del Ministerio de Agricultura e importación indiscriminada de productos, son algunos de los factores que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señala como los causantes de incrementar el costo de la próxima cena navideña.

En una rueda de prensa oficial de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, los representantes del PLD aseguraron este miércoles que los aspectos antes mencionados obligarán a las familias dominicanas a pagar este año RD$ 11,019.16 más que lo destinado en 2020.

“El Gobierno se la ha puesto difícil a centenares de miles de familias dominicanas, las cuales no podrán celebrar como se debe la cena navideña el próximo 24 de diciembre”, dijo.

El dirigente Adriano Sánchez Roa explicó que este monto fue el resultado de un estudio realizado por esa organización política, el cual les permitió precisar que el precio de la cena navideña “pasará de RD$ 5,805 en 2020 a RD$ 16,825 en 2025”.

“En solo 12 meses, el aumento es un verdadero escándalo y en los (últimos) cinco años del (Gobierno), el alza acumulada supera un 189.79%”, dijo.

Sánchez Roa señaló a la gestión gubernamental encabezada por el presidente Luis Abinader ante la destitución de cientos de agrónomos expertos del Ministerio de Agricultura y “destruir” el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Según dijo, el motivo del alza en los costos es claro: “el abandono total del campo dominicano por parte del Gobierno”.

“Tenemos como resultado de esta marginalidad gubernamental al campo, familias que antes comían tres veces al día, como debe ser, hoy comen dos, y en muchos casos solo una vez”, afirmó.

“Deterioro de los programas sociales”

La entidad política denunció que el sistema de comercialización está siendo concentrado por el Poder Ejecutivo “en manos de un pequeño grupo privilegiado”, situación que desploma el sistema de producción en el territorio nacional.

Además, el PLD está convencido de que los programas sociales desarrollados por la gestión del exmandatario Danilo Medina garantizaban de manera gratuita los alimentos necesarios a los hogares más vulnerables del país.

No obstante, alegan que con la eliminación de esas iniciativas ejecutada por el partido oficialista “la situación se agrava aun más”.

“Hoy, millones de dominicanos están obligados a costear su cena navideña con ingresos propios, pero la mayoría simplemente no puede. Los llamados bonos navideños del Gobierno no sustituyen la cobertura y ni el impacto real de los programas sociales implementados por el PLD”, manifestó.

Los precios, según el PLD

”Los principales productos de la cena hoy inalcanzables son los siguientes”: cerdo horneado situado en RD$ 630 la libra, así como pavo crudo RD$ 209.95, carne de res molida RD$ 244.99; arroz RD$ 45, ajíes marrones RD$ 89, queso mozzarella RD$ 208.95; papa RD$ 48.23; zanahoria RD$ 60 la libra; cebolla RD$ 54.99; ajo RD$ 150.15.

Sánchez Roa mencionó también que la unidad del pollo horneado se situará en RD$ 470.00.

Propuestas para el Gobierno

El PLD entiende necesario que las autoridades asuman el compromiso de restablecer las cajas navideñas para los sectores vulnerables y distribuirlas a través de organizaciones sociales, comunitarias y religiosas.

Asimismo, “corregir distorsiones” como el abandono del sector agropecuario y eliminar negocios oscuros “en el Ministerio de Agricultura”; respaldar a los productores, establecer precios de sustentación de las cosechas y nombrar en las instituciones gubernamentales a agrónomos preparados, entre otras medidas.

”Que lo sepa el Gobierno: la felicidad y la dignidad de los dominicanos están primero”, terminó diciendo el exlegislador de la provincia Elías Piña.

Acciones del Gobierno

El presidente Luis Abinader anunció el pasado 23 de noviembre la puesta en marcha del programa “Navidad 360”, con el cual distribuirán más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, “beneficiando a 25,000 familias”.

Además de la entrega de enseres del hogar y la realización del techado en seis viviendas, el programa de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) también prevé la entrega de 1.5 millones de raciones alimenticias crudas.