Francisco Javier pide a MP extender investigación para determinar muertes por caso de Senasa

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, pidió al Ministerio Público ampliar las investigaciones en torno al caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), para determinar el número de muertes que pudieron ser provocadas por el desvió de los fondos en esa institución.

Dijo que, aunque el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó medidas de coerción contra los diez implicados originalmente, hay que seguir profundizando porque se trata de un hecho de extrema gravedad, una especie de "holocausto" que debe ser llevado hasta sus últimas consecuencias.

“La sociedad dominicana está conmovida y consternada. Nadie podía imaginarse las cosas que estaban ocurrido en torno al Seguro Nacional de Salud, y que el dinero destinado a prevenir y a sanar de enfermedades de más de siete millones de dominicanos fuera sustraído para ir a parar a los bolsillos de algunos cuantos, principalmente de funcionarios del actual gobierno y quién sabe para qué cosa”, expresó.

Afirmó que ante una de las acciones más despiadadas que registra la historia dominicana, no se puede quedar en una simple acusación e investigación por un tema de corrupción, sino que el Ministerio Público debe extender las investigaciones para determinar cuántos niños, adultos envejecientes perdieron la vida por la sustracción de los recursos destinados al Seguro Nacional de Salud.

García se refirió al tema durante su participación en los actos programados en la Casa Nacional del PLD con motivo de la celebración del 52 aniversario de la fundación de esa organización política.

Dijo que habrá que preguntarse dónde estaban los órganos de control, fiscalización, supervisión e inteligencia del Estado desde agosto del 2020 que no impidieron que en el Senasa se produjera el robo de más de 15 millones de pesos, según la acusación del Ministerio Público.

Consideró que el hecho debe servir de consejo para el propio Presidente de la República, en el sentido de que hay que prestar atención a las denuncias que se le formulan, “porque cuando el río suena obedece a que trae mucha agua”.

No puede quedar ahí

Francisco Javier fue enfático en que la sociedad dominicana está ante una de las acciones criminales más abominables de su historia, “en vista de que condenó a la muerte a muchas personas que quedaron sin atención médica en los centros de salud”.

Afirmó que, por esa razón, el Ministerio Público está en el deber de profundizar las investigaciones más allá de la medida temporal de coerción dictada por el juez apoderado y, de esa manera, asegurarse que todos los responsables resulten condenados en la justicia.