Politóloga califica de “charlatanería” propuesta de habilitar a Danilo para candidatura presidencial

La politóloga Rosario Espinal no descarta que la propuesta de Ramón Bueno, de habilitar a Danilo Medina para que aspire nuevamente a la Presidencia, pero afirma que eso “sería una charlatanería”.

Dice que Luis Abinader sometió una ”reformista” hace poco en la cual estableció "un candado" para evitar la reelección más allá de dos períodos, por lo que introducir otros cambios en la Constitución se vería como una acción improcedente.

“Yo no le veo ganancia al PRM con respaldar una propuesta de esa naturaleza. Eso, por el contrario, lo que haría es desacreditar la figura del presidente Abinader”, enfatizó la reconocida politóloga durante una conversación en el programa El Zol de la Mañana.

Sin embargo, dice que no se puede descartar nada, aunque eso traería al escenario político la eternización de varias candidaturas con el regreso de Danilo al escenario, teniendo ya Leonel Fernández, de las Fuerza del Pueblo y agregando a Luis Abinader.

Al ser preguntada sobre el aparente globo de ensayo lanzado por el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Bueno, sobre habilitar a Danilo Medina, insistió en que eso sería “una charlatanería”.

Para justificar su propuesta, el legislador perremeista dijo que quitar ese “candado” a la Carta Magna ayudaría al fortalecimiento del sistema de partidos en el país y de la democracia.

De inmediato algunos diputados del Partido de la Liberación Dominicana se alinearon a la sugerencia de Ramon Bueno por considerar que Danilo Medina tiene mucho que aportar a la vida institucional del país