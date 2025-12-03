Paliza dice que posibilidad de reforma constitucional para reelección presidencial es “tema cerrado”

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó este miércoles que la constitución promulgada en 2024 impide la posibilidad de realizar en una nueva reforma alguna modificación al régimen presidencialista del Estado dominicano.

Para Paliza, el escenario en el cual se pueda intentar una extensión a los dos periodos permitidos para un mandatario o la posibilidad de que aspire de nuevo al concluir sus gestiones, es un tema que quedó “cerrado” con el nuevo texto de la Carta Magna.

“La reforma constitucional del 2024 impulsada con responsabilidad por nuestro presidente Luis Abinader coloca “candados a la reelección presidencial que imposibilita modificar el régimen de 2 periodos y nunca más. ¡Para nosotros es un tema cerrado!”, expresó Paliza en una publicación realizada en su cuenta de X.

Estas declaraciones del también ministro de la Presidencia surgen un día después de que el diputado Ramón Bueno revelara que está analizando la idea de depositar un proyecto de ley para habilitar al expresidente Danilo Medina.

A pesar de pertenecer al oficialismo, Bueno entiende que la habilitación del expresidente de la República y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “sería clave para el fortalecimiento del sistema democrático del país”.

“El sistema democrático del país necesita que se siga restableciendo y fortaleciendo. Yo soy de opinión que el presidente Danilo Medina es señor dominicano que tiene toda la condiciones para ser candidato a presidente de la República, podría rehabilitársele su condición para que el sistema de partidos democrático del país se fortalezca”, expresó.

Fue insistente en decir que la participación de Medina en la carrera presidencial fortalecería el sistema democrático y que como legislador tiene el derecho y se encuentra en la facultad de realizar cualquier protesta, sin importar su militancia política.

“Yo como legislador que tengo el derecho que me da la constitución a hacer cualquier propuesta, creo que fortalecería el sistema partidos y democrático del país la habilitación de Daniilo Medina… Eso soy yo, Ramón Bueno, soy militante del PRM pero soy un legislador de la República y tengo derecho a pensar”, dijo.

Aseguró que su tarea desde la cámara baja es buscar el fortalecimiento de la democracia y que con estas palabras no está apoyando al partido morado, sino al sistema de partidos políticos.

“Yo no estoy apoyando al PLD, sino al sistema de partidos políticos”, manifestó.