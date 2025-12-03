Gustavo Sánchez: Que no le quede dudas a nadie, ¡Gonzalo Castillo va!

Aunque el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se mantiene sin confirmar sus aspiraciones, el diputado Gustavo Sánchez reiteró este miércoles que el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sí intentará alcanzar la Presidencia de la República en 2028.

Con la participación de decenas de simpatizantes, Sánchez realizó un acto para reafirmar su respaldo al proyecto presidencial de Castillo, quien fue candidato presidencial por el PLD en las elecciones del 2020.

Durante la actividad realizada en un hotel del Distrito Nacional, que no contó con la presencia de Castillo, Sánchez aseguró que el proyecto presidencialista de Castillo es “un sentimiento nacional” dentro del PLD.

El congresista dice que un extenso grupo de dirigentes peledeísta han expresado estar convencidos de identificar a Castillo como la única propuesta política, destinada a unificar la estructura partidaria.

Según informó Sánchez a reporteros de este medio, 30 integrantes de los 47 que tiene en total el Comité Político del PLD han manifestado su respaldo al proyecto presidencial de Castillo.

No obstante, el legislador aclaró que estos aún no saldrán públicamente a trabajar por las supuestas aspiraciones de Castillo.

La gran pregunta: ¿Cuándo saldrá a decirlo?

“Ya estamos en una época navideña, vamos a dejar que esta actividad se promueva. En su momento (lo hará)”, fue la respuesta de Sánchez ante la pregunta de cuándo Castillo oficializaría su propuesta electoral.

Sánchez explicó que toda la incertidumbre causada por el silencio de Castillo es parte de una “estrategia de campaña y visibilidad”.

“Este anuncio es la confirmación exacta de que él va”, dijo el legislador, mientras las siguientes palabras dentro de una canción: "Gonzalo va, va, Gonzalo va".

A pesar de esa ausencia, Sánchez aseguró que Castillo, de manera previa, aprobó esta actividad y opinó en la edificación de cada detalle.

“No solamente lo aprobó, todo lo discutimos con él (Castillo). Quién iba a hablar, quién haría la maestría de ceremonia, cuál canción iba a (sonar)…”, aclaró ante las preguntas de este medio.

Proceso judicial

Mientras tanto, Castillo aún permanece siendo uno de los integrantes de un supuesto entramado de corrupción sometido a los tribunales del país. Precisamente, mañana deberá asistir a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde participará en una audiencia judicial, tras ser acusado de estafar al Estado dominicano.

“Gonzalo para volver al poder”

Sánchez entiende que con Gonzalo Castillo encabezando la boleta presidencia para el PLD es “mucho más fácil volver al poder”.

“Se le hace mucho más fácil porque hay trayectoria, confianza y porque conecta (con la población) para el país que se necesita…”, indicó.

El legislador aprovechó su ponencia para destacar que su apoyo a las alegadas intenciones presidencialistas de Castillo no son una confrontación “con nadie”.

“Ni es un desafío a las reglas establecidas, es un espacio legítimo de diálogo político para reafirmar principios, evaluar escenarios…”, resaltó.

Internas del PLD

De ser confirmado por Castillo, esta propuesta presidencial se uniría a anunciadas por Francisco Javier García, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, entre otros representantes que aún se mantienen sin revelar si participarán o no.

Pérdida del poder

Gonzalo Castillo fue el candidato presidencial del PLD para los comicios electorales de 2020, en los cuales alcanzó alrededor de un 38% de los sufragios.

Con esa votación, el PLD terminó entregando, luego de dirigirlo durante 16 años, el Poder Ejecutivo Al Partido Revolucionario Moderno (PRM) con Luis Abinader, quien hasta la fecha ha resultado electo en dos ocasiones consecutivas.

Antes de la derrota que sufrió el PLD, la selección de Castillo como el candidato presidencial en un proceso interno desarrollado en 2019 provocó que el expresidente Leonel Fernández renunciara a esa organización política.

Luego, estableció el partido político Fuerza del Pueblo (PLD) creando así un estado de división en la bancada opositora.