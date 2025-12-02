Fuerza del Pueblo responde a JCE; recomienda "no ponerse del lado incorrecto de la historia"

La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) rectificar la intimación realizada al partido, en la cual advierten que la "Marcha del Pueblo" podría configurar actos de propaganda electoral anticipada.

La organización política dijo que la marcha fue realizada acorde a la Constitución y las leyes, al momento que reiteró fue una manifestación cívica y ciudadana, en reclamo de indexación salarial, los apagones, el deterioro de los servicios públicos y otros males sociales que impactan la vida de los dominicanos

“Rechazamos cualquier intento de limitar o condicionar nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión, circulación y libre tránsito, mediante interpretaciones restrictivas carentes de sustento jurídico”, indicó el partido mediante un acto de alguacil.

La Fuerza del Pueblo recomendó a la Junta Central Electoral “tener el cuidado de no colocarse del lado incorrecto de la historia actuando en contra del ejercicio de los derechos fundamentales, de las reivindicaciones y reclamos sociales, y de las causas del pueblo”.

¿Qué alega la JCE?

La JCE fundamenta su decisión en que la actividad celebrada el pasado 30 de noviembre de 2025, denominada "Marcha del Pueblo", fue encabezada y promovida públicamente por el FP, utilizando su denominación, colores, emblemas y simbología partidaria.

La JCE verificó que la marcha, en reclamo de cuestiones sociales, contó con la participación de ciudadanos utilizando símbolos del FP y la presencia de autoridades de dicha organización.

El órgano electoral consideró que los elementos empleados en su conjunto "podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social".