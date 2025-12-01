Miles marchan junto a la Fuerza del Pueblo por reclamos sociales

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al gobierno de quebrar deliberadamente el sector agropecuario, y mal dirigir el destino de la República Dominicana.

Al encabezar ayer la “marcha del pueblo”, en una multitudinaria manifestación que recorrió las calles de varios sectores del Distrito Nacional en reclamo por problemas sosciales, Fernández sostuvo que el gobierno no les paga a los productores agrícolas nacionales, a productores de cebolla ni a los productores de ají, por lo que “ha quebrado el sector agropecuario”.

El expresidente sostuvo que las importaciones se han más que duplicado en los últimos cinco años, porque la actual gestión de gobierno prefiere apoyar a los importadores en lugar de los que producen, al momento que consideró, esto conduce a la ruina del pueblo dominicano.

“Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el gobierno está en bancarrota. El 52% de las obras de estructuras iniciadas por este gobierno están hoy paralizadas”, dijo Leonel ante la multitud que se encontraba en la avenida México con Jacinto de la Concha.

Fernández calificó la manifestación como un plebiscito popular anticipado, al apuntar que el pueblo le está enviando un mensaje al gobierno a que recojan sus maletas desde ya, porque la promesa de cambio se ha desplomado.

“Le estamos diciendo al gobierno, a los inquilinos temporales del Palacio Nacional que recojan sus maletas desde ya, porque este será el triunfo del pueblo en la primera vuelta electoral en mayo de 2028”, destacó el exmandatario dominicano.

Asimismo, deploró el aumento en los precios de los productos de primera necesidad, mientras consideró que el poder adquisitivo de los dominicanos ha disminuido. Según Fernández, esto se debe a una volatilidad de la tasa de cambio, “empezamos con 56 57 pesos por dólar y ya nos estamos aproximando a 65 pesos por dólar”.

Fernández comparó esta situación con los años 2003 y 2004, y dijo que “vamos en el mismo camino”.

“De acuerdo con informes publicados por lo que era el Ministerio de Economía y Planificación, se estima que para el 2028 sería de 70 pesos por un dólar en la República Dominicana y, por supuesto, que eso no se lo vamos a aceptar jamás. Y si eso está ocurriendo es porque este gobierno tiene en estos momentos una crisis de confianza y de credibilidad que solamente se va a superar cuando llegue el gobierno la Fuerza del Pueblo”, destacó.

Además, reveló que la actual gestión calificó como un “escándalo” un subsidio de 58 000 millones de pesos al sector eléctrico, sin embargo “hoy día son 98 000 millones, eso se ha debido a que la parte de distribución del área eléctrica pasó de pérdidas comerciales y técnicas de un 27% en el 2020 a un 44% en el día de hoy”.

miles marchanron

Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en la intersección de Albert Thomas con Nicolás de Ovando, desde donde la Marcha del Pueblo salió a recorrer la zona norte del Distrito Nacional en protesta contra el alto costo de la vida, la indexación de los salarios, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad.

Con banderas verdes, cornetas, y pancartas con frases como "que cambió tan salao' hasta el Metro han acabao'", "el cambio es eso, un plátano a 40 pesos", "Basta de abuso, menos delincuencia", las personas vociferaban "se van".

Al partir de Nicolás de Ovando con Albert Thomas, la ruta de manifestación continuó todo el trayecto por la Nicolás de Ovando, para girar por la calle Mutualísimo (calle 10), proseguir por María Viuda de la Cruz, avanzar hasta la avenida Duarte y desde allí, se dirigieron hasta la avenida México, donde concluyó el acto central con las palabras de Fernández.

El trayecto abarcó los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, y finalizará entre San Carlos y Villa Francisca.