Leonel Fernández: "El Gobierno está en bancarrota"

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que la marcha realizada este domingo envía un mensaje al Gobierno de que recojan sus maletas.

“Si tuviéramos de alguna manera que calificar este acto majestuoso, esta marcha del pueblo, diríamos que se trata de un plebiscito anticipado, le estamos diciendo al gobierno, a los inquilinos temporales del Palacio Nacional, que recojan sus malestas desde ya”, puntualizó.

El también expresidente de la República sostuvo que la promesa de cambio del Gobierno actual se ha desplomado, al calificar la gestión como ineficiente e indolente.

“Sin temor a equivocarnos podemos decir que el Gobierno está en bancarrota”, puntualizó.

Sobre la marcha

La Fuerza del Pueblo informó que desde tempranas horas de esta mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en la intersección de Albert Thomas con Nicolás de Ovando, punto de partida de la denominada "Marcha del Pueblo".

De acuerdo con la referida organización política, esta movilización se organizó en protesta contra "el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afecta a las familias dominicanas".