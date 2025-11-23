Danilo dice el Gobierno de Abinader solo le cambió el color a la cárcel de Las Parras

“Tal vez no fue una inauguración. Yo pienso que lo que hicieron fue que la abrieron para comenzar a dar servicio. Porque esa cárcel yo la inauguré. Y es la misma cárcel, ahí no se ha hecho nada. Ahí están 87 edificios. Están todas las cerraduras. Están las iglesias. Están los centros comunitarios, productivos y deportivos. Está todo. Lo único que yo vi nuevo ahí fue que le cambiaron el color y le cambiaron el número”, señaló Medina.

Medina habló en estos términos en una asamblea del Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís este domingo.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana también habló sobre el senador Franklin Romero por sus denuncias de que hubo irregularidades en las ayudas del Gobierno por la tormenta Melissa.

“El senador de esta provincia ha denunciado que desde el gobierno se han estado entregando ayudas de manera fraudulenta tras el paso de las tormentas. Y los productores, igual, empezando desde una zona bastante productiva, en el caso de Las Rozas, dicen que están ahogados y esperando ayuda del gobierno”, indicó.

El presidente del PLD también se refirió a los problemas en la inscripción de estudiantes en las escuelas.

“La mitad de los estudiantes fuera de las aulas. Porque no tienen aulas. El gobierno lo que ha estado es devolviendo al pasado la tanda extendida y creando dos tandas para poder tener dos grupos de dos horas y media de clase.

Así no se forman los estudiantes. El horario de cuatro horas por perspectiva son dos horas y media. Nosotros queríamos ocho horas para los niños con alimentación escolar para desarrollar su cerebro al nivel de que no se vuelvan a la clase”, dijo Medina a periodistas, en un video publicado por la organización que preside en redes sociales".

Culminó criticando las estadísticas de reducción de la criminalidad que presenta el gobierno, al ironizar que la delincuencia debería estar en cero porque baja un “50%” diario.

“Yo he venido muchas veces a actividades aquí y ellos no tienen nada que envidiarle al pasado, nada. La inseguridad es precedente en todo el país. Pero yo pienso que la delincuencia está llegando a cero porque todos los días dicen que bajaron un 50% los índices delictivos”, dijo Medina.