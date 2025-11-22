Francisco Javier califica de gravosa la gestión de gobierno de Abinader

Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), instó al gobierno a detenerse a observar su gravosa gestión ante las consecuencias negativas que está generando al país.

El aspirante presidencial peledeísta, para ilustrar el señalamiento, puso de ejemplo las deficiencias en el funcionamiento que acusa el Metro, perjudicando a una gran cantidad de personas que habitan y se movilizan en el Gran Santo Domingo.

Dijo que durante lo que va de este mes se han producido cuatro fallas eléctricas en el Metro de Santo Domingo, “impactando y perjudicando a un sin número de dominicanos en sus operaciones y actividades cotidianas”.

Precisó que eso significa que las operaciones en el referido medio de transporte masivo se han visto interrumpidas en 21% de días en una proporción del mes.

“El fallo en las operaciones del Metro no es en principio un simple fallo; esto tiene consecuencias en la movilidad y el tránsito de la población, generando costos económicos a los usuarios, impacta la economía local, y sobre todo crea desesperanza en la clase trabajadora que cada día ve menos oportunidades de progreso y les desmotivan a luchar por mejor calidad de vida y mejor país”, expresó.

García consideró como gravosa esta situación, tras señalar que la secuencia en la que ha ocurrido evidencia el descuido, abandono y la falta de gestión en el mantenimiento de las operaciones.

En el contexto anterior, el dirigente peledeísta dijo que por eso es tiempo de que la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se detenga a observar las consecuencias de su omisión en la administración de la cosa pública.