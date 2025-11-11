Leonel sobre apagón nacional: "El descuido es incalificable"

El expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó este martes al apagón general que afecta al país como un "descuido es incalificable".

Fernández se refirió en estos términos a la falla eléctrica a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que también afirmó que la "indignación del pueblo está más que justificada".

El apagón también afectó temporalmente el Metro y Teleférico de Santo Domingo, que salieron de servicio por el apagón.

Sobre esto el también presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que el "apagón es general: el Metro, hospitales y escuelas permanecen en sombras".

EL APAGÓN

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya, originaron la situación que afectó a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

Además, se indicó que el servicio de energía eléctrica registra un “apagón”, pérdida total de electricidad, y se encuentran trabajando en la corrección del incidente para restablecerla en el menor tiempo posible.