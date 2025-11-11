Leonel dice "solo hay una explicación" de salida de servicio del Metro: "La ineficacia del PRM"

El expresidente de la República, Leonel Fernández, criticó la salida de servicio del Metro de Santo Domingo durante el apagón nacional de este martes, afirmando que, en casos de interrupciones como estas, el funcionamiento de este medio de transporte no debe ser afectado.

Según Fernández, el Metro, en caso de interrupciones de energía, cuenta con una capacidad de generación propia de 40 megavatios.

"¿Por qué esos 40 megavatios no entraron en funcionamiento durante el apagón de hoy?", se preguntó el presidente de la Fuerza del Pueblo en un mensaje colgado en su cuenta de la red social X publicado a la 8:40 p. m., respondiéndose a sí mismo: "Solo hay una explicación: la falta de mantenimiento y la ineficacia del PRM. ¡Increíble!".

SALIDA DE SERVICIO DEL METRO

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que a la 1:25 p. m., subestaciones eléctricas que alimentan las Líneas 1 y 2 del Metro quedaron fuera de operación, provocando la suspensión inmediata del servicio.

Luego, a la 8:52 p. m., la Opret anunció la reanudación completa de los servicios del Metro.