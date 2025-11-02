Dirigentes del PLD: No existen razones para la declaración de emergencia por huracán Melissa

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificaron de precipitada la declaratoria de emergencia nacional. a causa de las lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa a su paso por el sur de la isla.

Francisco Javier García, miembro del Comité Político de la organización, afirmó que “este Gobierno es un enamorado de la declaratoria de Situación de Emergencia, recuerden que apenas unos días se emitió el decreto 517-25 que declara de emergencia las compras para el sector eléctrico, sin que por el país haya pasado tormenta u ocurrido catástrofe”.

Asimismo, instó al presidente de la República, Luis Abinader, tener cuidado sobre cómo se harán las compras.

“Se supone que con los daños que hizo la tormenta Melissa en la República Dominicana, en algunas zonas, las instituciones públicas tienen suficiente capacidad para responder a los daños que se han ocasionado”, dijo.

Por su parte Radhamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados, consideró que no hay razones para dicha declaratoria, señalando además que los daños en algunos sectores no son producto del referido fenómeno, sino de la negligencia del Gobierno.

“El Gobierno tiene que tener cuidado con estas declaratorias porque las normativas del país tienen reguladas las compras y contrataciones de bienes y servicios en cualquier circunstancia”, afirmó.

Melanio Paredes, exministro de Educación, dijo esperar que eso no se constituya en “Un bono Melissa”, al considerar la presente gestión del PRM como “Un Gobierno Bonificado”.

“Los actos de este Gobierno siempre reflejan un aprovechamiento mediático, que es una de las características del Gobierno. Lo importante es que esperemos los resultados”, expresó.

En lo referente al tema, Alejandro Montás, quien fue director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), explicó que los daños en los acueductos pudieron preverse.

“Siempre se suspende el agua potable porque las corrientes traen aguas totalmente turbias, entonces también eso se prepara con sulfato aluminio y cloro. O sea, todos nos podemos preparar con tiempo más que suficiente para dar una respuesta específica”, indicó, señalando que algunos daños son consecuencia de negligencia gubernamental y no solo del fenómeno natural.

Los dirigentes del PLD consultados coincidieron en afirmar que no hay razones suficientes para la declaración de emergencia nacional.

DECLARACIóN DE EMERGENCIA

El pasado viernes el presidente Luis Abinader declaró emergencia nacional para compras y contrataciones de bienes, servicios y obras mediante el decreto 627-25, con el fin de ser utilizadas en labores de reparación, construcción y reconstrucción de los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa.

El mandatario estableció que este sistema atmosférico afectó significativamente al Distrito Nacional y las provincias de Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel.

Un total de 23 instituciones podrán realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras. Las entidades deberán gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.