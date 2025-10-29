PLD resta credibilidad a informe de Agricultura sobre daños de la tormenta Melissa

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la credibilidad del informe presentado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, sobre los daños ocasionados por la tormenta Melissa, al considerar que los datos presentados podrían responder a propósitos politiqueros y no reflejan la realidad de las provincias más afectadas.

El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, manifestó su desacuerdo con las cifras y la distribución geográfica de los daños calculados, que según dijo, ascienden a RD$2,000 millones, incluidos a los productores siempre marginados el gobierno.

El dirigente peledeísta consideró que la transparencia es necesaria porque el gobierno debe compensar a los reales productores con deudas en los bancos, o que hayan invertido sus propios capitales, además de inyectar nuevos recursos para un gran impulso de inmediato de siembra.

El exadministrador del Banco Agrícola destacó que, aunque la tormenta Melissa -hoy convertida en huracán categoría 5- impactó con mayor fuerza las provincias del Sur, el informe oficial atribuye los mayores daños a la región Norte, lo que genera sospechas sobre la objetividad del reporte.

“Informar daños en 24 mil tareas en la región norte, y solamente estimar efectos en 7 mil 700 tareas en las provincias del Sur que mantuvieron clasificaciones en rojo, evidencia otros fines ajenos a la transparencia institucional”, puntualizó Sánchez Roa.

El exsenador advirtió que esta situación podría replicar patrones de manipulación observados en ocasiones anteriores, donde los programas de compensación tras fenómenos naturales se utilizaron para favorecer a allegados políticos y personales, en detrimento de los verdaderos productores afectados.

Agricultura afirma que las zonas arroceras del Nordeste están inundadas Lea también

Sánchez Roa señaló además que la magnitud de los daños se agravó por la negligencia del Ministerio de Agricultura en el mantenimiento de los caminos vecinales e interparcelarios, lo que impidió una adecuada prevención y traslado de productos agrícolas como café, plátano, guineo, rulo, maíz, batata, maní, lechosa, yuca y hortalizas.

Ante esta situación, el PLD exhortó a las autoridades del Ministerio de Agricultura a revisar y transparentar el informe, asegurando que los recursos destinados a la compensación sean distribuidos de manera justa, equitativa y con apego a la verdad, priorizando a los agricultores genuinamente perjudicados por el paso de la tormenta Melissa.

“El PLD seguirá vigilante para que los fondos públicos se utilicen con responsabilidad y no se conviertan en instrumentos de manipulación política”, concluyó Sánchez Roa.