Miguel Vargas asegura RD y OEA son responsables de convocatoria de próxima Cumbre de las Américas

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este martes que la organización y convocatoria de la próxima Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse en diciembre, corresponde exclusivamente a la República Dominicana como país anfitrión y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Vargas indicó que esta cita hemisférica, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, fue originalmente una iniciativa de Estados Unidos, cuya primera edición se realizó en Miami en 1994.

Sin embargo, subrayó que desde 1998 la OEA, a través de la Secretaría de Cumbres, asumió la coordinación del evento junto al país sede, lo que incluye la organización, convocatoria e invitaciones oficiales.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el también exministro de Relacones Exteriores señaló: “Sobre la Cumbre de las Américas es oportuno precisar que, aunque surgió como una iniciativa de USA, y se celebró la primera en Miami en 1994. Desde 1998, la OEA —a través de la Secretaría de Cumbres— coordina junto al país anfitrión todo: organización, convocatoria e invitaciones”.