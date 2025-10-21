cumbre de las amèricas
Miguel Vargas asegura RD y OEA son responsables de convocatoria de próxima Cumbre de las Américas
Dijo que desde 1998 la OEA asumió la coordinación del evento junto al país sede, lo que incluye la organización, convocatoria e invitaciones oficiales.
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este martes que la organización y convocatoria de la próxima Cumbre de las Américas, prevista para celebrarse en diciembre, corresponde exclusivamente a la República Dominicana como país anfitrión y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Vargas indicó que esta cita hemisférica, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, fue originalmente una iniciativa de Estados Unidos, cuya primera edición se realizó en Miami en 1994.
Sin embargo, subrayó que desde 1998 la OEA, a través de la Secretaría de Cumbres, asumió la coordinación del evento junto al país sede, lo que incluye la organización, convocatoria e invitaciones oficiales.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el también exministro de Relacones Exteriores señaló: “Sobre la Cumbre de las Américas es oportuno precisar que, aunque surgió como una iniciativa de USA, y se celebró la primera en Miami en 1994. Desde 1998, la OEA —a través de la Secretaría de Cumbres— coordina junto al país anfitrión todo: organización, convocatoria e invitaciones”.