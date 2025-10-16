Fallece Vicente Sánchez Baret, destacado político y servidor público

Vicente Sánchez Baret, destacado dirigente político y servidor público, de los partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Moderno, falleció este jueves, según informó su familia en un comunicado.

Sánchez Baret dedicó gran parte de su vida al servicio público.

De acuerdo con el comunicado, se distinguió “por su honestidad, su lealtad a los valores democráticos y su firme vocación de trabajo en favor del desarrollo nacional”.

“Quienes compartieron con él lo recuerdan como un hombre de principios, de palabra firme y trato humano, siempre dispuesto a servir y aportar al fortalecimiento institucional del país”, indicó.

A nivel personal, la sinfonía de su vida se fusiona con la armonía matrimonial junto a la doctora Yadira Henríquez, su cómplice en la lucha política y con quien, además de procrear tres hijos, han trabajado incansablemente y de forma ininterrumpida por mejorar la vida de los más vulnerables; convirtiéndose en una dupla defensora incansable de la justicia y la igualdad.

Por más de 50 años se destacó por su compromiso político y social con su país y su patria chica, la provincia Sánchez Ramírez, en palabras del propio Sánchez Baret, destacó que "se puede ser honesto, político y moderno, y la sociedad debe entender la importancia de esto".

“A pesar de los desafíos y cambios en el panorama político, el legado de Vicente Sánchez Baret se extiende más allá de sus funciones políticas”, subrayó su familia.

Su contribución a la administración pública y su capacidad para inspirar respeto y admiración le otorgan un lugar destacado en la historia política dominicana como un símbolo, un paradigma y un referente de honestidad, modernidad y servicio a la sociedad.