Danilo dice a Abinader que endeudamiento del país se disparó por “malgasto del Gobierno”

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina Sánchez, cuestionó este sábado las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el manejo de la deuda pública y acusó al actual Gobierno de incrementar el endeudamiento del país debido al “malgasto y la mala administración económica”.

Durante un acto político realizado en la Plaza Valerio, en Santiago, Medina respondió a Abinader, quien recientemente afirmó que el 80% de los préstamos tomados por su gestión se han destinado al pago de deudas viejas dejadas por gobiernos anteriores.

“Luis Abinader dijo que él ha endeudado el país, pero es pagando la deuda que hicieron los gobiernos pasados, especialmente el de Danilo Medina. Que el 80% de los préstamos que ha hecho son para pagar deudas viejas. No sé quién le escribió esa nota, o si ignora cómo se calcula el crecimiento de la deuda de un país. Eso es economía simple”, expresó el exmandatario.

Medina explicó que si realmente se hubiera utilizado ese porcentaje de préstamos para pagar compromisos anteriores, la deuda nacional no habría crecido, ya que el endeudamiento neto se calcula restando los pagos de capital vencido a los nuevos desembolsos.

“Si el presidente hubiese utilizado el 80% para pagar deuda vieja, la deuda no hubiese crecido. Pero la deuda del país, en cuatro años y medio, ha crecido en más de 24 mil millones de pesos. Eso indica que no estaba pagando deuda vieja, sino endeudando el país”, señaló.

El presidente del PLD calificó como una “muchachada” los intentos del mandatario de justificar el endeudamiento actual con los compromisos heredados, al recordar que todos los gobiernos están obligados a honrar las deudas soberanas.

“Todos los gobiernos estamos en la obligación de pagar la deuda vieja. Son deudas soberanas del Estado dominicano que ningún presidente puede desconocer. Pero el problema aquí es que se ha endeudado porque ha manejado mal la economía, porque ha gastado demasiado”, sostuvo Medina ante cientos de militantes peledeístas.

El exjefe de Estado también criticó que el Gobierno esté utilizando nuevos préstamos para cubrir gastos corrientes, lo cual dijo que está prohibido por la Ley de Crédito Público.

“Si sigue por ese camino, el sistema financiero dominicano va a ser insostenible. No vamos a tener recursos suficientes para cubrir el gasto corriente”, advirtió.

Medina detalló que este año el Gobierno destinará más de 600 mil millones de pesos al pago de intereses de la deuda, aumentos en la nómina pública, pensiones y transferencias al sector eléctrico.

Asimismo, defendió el manejo financiero de sus gobiernos, afirmando que bajo la administración del PLD las finanzas públicas “nunca fueron tan estables ni tan transparentes”.

“Conseguimos colocar bonos a 30 años, en pesos dominicanos, algo que jamás se había logrado en la historia del país. Pagamos más de 4,200 millones de dólares, reduciendo la deuda nacional”, afirmó.

Finalmente, el exmandatario llamó a los dirigentes del PLD a “salir a las calles a defender la obra de los gobiernos peledeístas”, recordando que durante sus gestiones se crearon más de un millón de empleos, se amplió la cobertura de salud y se avanzó en proyectos de vivienda e infraestructura.

“El que dejó el país sin apagones fue su gobierno, el gobierno del PLD, el gobierno de los pobres”, concluyó Medina, entre aplausos de los asistentes.