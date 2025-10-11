CODUE pide a la clase política dominicana reflexionar sobre fragilidad de la democracia

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) hizo ayer un “enérgico y profundo” llamado a la clase política dominicana para que reflexione sobre la fragilidad democrática global, tomando como "espejo" la dolorosa situación que atraviesa la República del Perú.

La entidad expresó su pena y gran preocupación por la condición de Perú, la cual se suma a las amenazas a nivel global derivadas del "deterioro de los sistemas políticos, económicos y sociales".

Considera que este deterioro impacta como "la cola de un escorpión" a la familia, la ideología y la cultura de los pueblos.

Urgente revisión

El presidente de CODUE, Pastor Feliciano Lacen, dijo que hoy más que nunca se hace necesario que los líderes dominicanos revisen los sacrificios que ha costado alcanzar y mantener la democracia dominicana.

Instó a no continuar con modelos comparados que han dejado a la deriva a otros países hermanos, cuya realidad actual es catalogada como una "tragedia social".

"El llamado se centra en la necesidad de tener dominicanos cada vez más comprometidos con su patria y que no se limiten a utilizar un discurso que "solo se convierte en un poema" sin acciones concretas", añadió Lacen Custodio.

El CODUE exige voluntad política para pagar las deudas sociales acumuladas durante décadas, cuya postergación y arrastre amenazan con "explotar como la válvula de una caldera de ingenio".

Aunque CODUE reconoce que República Dominicana sigue siendo un referente en todos los órdenes, exhorta a la clase dirigente a redireccionar el rumbo y no "inventar por parecerse a otros" que no representan un referente positivo en ningún sentido.

La entidad abogó por un liderazgo auténtico que priorice la estabilidad, el bienestar social y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana.