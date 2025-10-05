Carlos Amarante Baret: “El Gobierno ha abandonado a los dominicanos en el exterior”

El dirigente político Carlos Amarante Baret denunció el abandono que, a su juicio, sufren los dominicanos residentes en el exterior por parte del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Estas declaraciones fueron durante el lanzamiento oficial de la nueva organización política AVANCEMOS en la ciudad de Nueva York.

Amarante acusó al Gobierno de haber utilizado a la diáspora dominicana “solo para llegar al poder con falsas promesas”, y lamentó que, pese a su valiosa contribución a la economía nacional, “reciben a cambio uno de los peores servicios consulares del mundo”.

El exministro de Educación criticó que, a pesar de que los dominicanos y dominicanas enviaron en remesas 10,756 millones de dólares el año pasado, equivalente a la mitad del presupuesto del 2024, unos 678 mil millones de pesos, reciben en cambio uno de los peores servicios consulares del mundo.

“¿Cómo es posible que no tengamos una buena oficina de abogados contratada para asistir a nuestros connacionales? ¿Por qué un consulado como el de Nueva York solo sirve para hacer ricos a unos cuantos políticos amigos de los presidentes?”, cuestionó Amarante, al tiempo de asegurar que “esa mala práctica debe terminar a partir del 2028”.

Durante su discurso, Amarante también criticó el manejo económico del gobierno, señalando que “la economía no crece como antes, los apagones no dan tregua, el sector construcción está paralizado, los precios de alimentos y medicinas siguen subiendo, y la inseguridad aumenta cada día”.

El dirigente de AVANCEMOS dijo que para ponerle la tapa al pomo, se han destapado múltiples escándalos de corrupción, cuyo caso más “vergonzoso” es el fraude del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que indicó que atenta contra la salud del pueblo.

También criticó la apertura de una oficina de Senasa en Nueva York.

“Solo sirvió para dar buenos empleos de hasta 3,500 dólares a militantes del PRM”, sostuvo.