Cancelaciones de empleados en la DGDF son para nombrar a dirigentes del Partido Cívico Renovador

El director de Desarrollo Fronterizo, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, afirmó que las recientes desvinculaciones de empleados en la institución que preside se efectuaron para darle participación en el Gobierno a miembros del Partido Cívico Renovador.

El exjefe del Ejército también afirmó que ordenará las desvinculaciones "que se puedan hacer", a fin de "insertar" a los integrantes de su partido político que "están esperando".

"Al Partido Cívico Renovador, el presidente (Abinader) entendió que le tocaba la Dirección General de Frontera y en eso nosotros estamos, utilizando la prudencia, el tacto, para poder hacer las desvinculaciones que se puedan hacer a los fines de insertar personas que está esperando", expresó.

Aseguró que integrantes del Partido Cívico Renovador han estado "esperando" desde que se emitió el decreto que lo nombró a la Dirección General de Frontera.

Igualmente aseveró que este tipo de prácticas es "tradición" en la política del país.

"Dónde quiera que exista un renovador en el mundo, cuando se escuchó que Jorge Zorrilla Ozuna va para una institución pública, está esperando... esa es la tradición la República Dominicana, de manera de que los líderes del PRM y quienes están nombrados acá en Dajabón y en la línea fronteriza no deben estar desesperados porque nosotros vamos a actuar con tacto y prudencia", dijo.