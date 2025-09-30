Fuerza del Pueblo denuncia fracaso del acueducto de Haina

El titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Otáñez, denunció ayer que el acueducto de Haina, inaugurado en febrero de 2023 con una inversión de RD$420 millones, fracasó en su propósito de garantizar agua potable para la población y ha dejado al municipio en una de las crisis hídricas más graves de su historia.

“Lo que ocurrió en Haina es un engaño a la ciudadanía. El Gobierno inauguró una obra sin soluciones reales y hoy el pueblo sigue sufriendo por la falta de agua”, afirmó Otáñez durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.

El dirigente recordó que la obra fue presentada como una solución definitiva y que el acto de inauguración fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud.

Promesa incumplida

Sin embargo, señaló que la promesa de beneficiar a más de 180,000 habitantes nunca se cumplió.

Según explicó, de los diez pozos perforados como parte del proyecto en la zona de Itabo, solo tres, los que ya existían antes de la intervención, se mantienen operando, mientras que los siete nuevos colapsaron por un erróneo estudio del acuífero. Además, advirtió que la avería en la tubería bajo el río Nigua, contaminado por vertidos cloacales, mantiene fuera de servicio otros sistemas de abastecimiento.

“La incapacidad gerencial y operativa del INAPA es manifiesta en San Cristóbal y, particularmente, en Haina. Se invirtieron millones en una obra fallida, mientras las familias siguen cargando cubetas para suplir sus necesidades básicas”, subrayó el dirigente de la FP.

Otáñez sostuvo que esta situación evidencia la improvisación y la falta de planificación del Gobierno en el manejo de los recursos públicos. “Un acto inaugural compromete políticamente al Estado a ofrecer servicios de calidad. Inaugurar sin soluciones reales es una burla al pueblo dominicano”, enfatizó.

Las exigencias de FP

El vocero de la organización opositora planteó cuatro demandas inmediatas al Gobierno, como son la explicación públicamente del destino de los RD$420 millones invertidos en la obra.

Otáñez expuso también la reparación de forma urgente de los pozos y redes averiadas, así como poner en servicio los sistemas abandonados.

Como tercera exigencia, el dirigente opositor consideró que se debe implementar una estrategia técnica que garantice producción estable, reducción de pérdidas y mantenimiento continuo, así como asumir la responsabilidad frente a Haina y asegurar un acceso real y sostenible al agua potable para cada familia.

“La crisis del agua en Haina no es un accidente, es el resultado directo de la improvisación y de la falta de planificación del actual gobierno. Exigimos soluciones inmediatas y reafirmamos que la seguridad hídrica debe ser una prioridad nacional”, añadió.

La inauguración del acueducto

El director del INAPA dijo en el acto de inaguración el 23 de febrero de 2023 que el municipio de Haina recibiría el doble de agua, ya que con el nuevo sistema se están produciendo 5,000 galones por minutos adicionales a los existentes.

También que en el transcurso de los próximos meses el mandatario ha destinado en el presupuesto alrededor de 1,000 millones de pesos para la instalación de más de 100 kilómetros de tuberías a todos los sectores que aún no la tienen.