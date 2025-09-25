PLD dice Abinader debió pedir ante la ONU detener genocidio de Israel contra Palestina

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) deploró este jueves los constantes ataques realizados por Israel en la Franja de Gaza.

Según consideró la organización política opositora, el Gobierno dominicano no puede ser indiferente ante “el genocidio cometido sobre la población palestina”.

El vicepresidente del PLD, Temístocles Montás, lamentó que el presidente Luis Abinader no utilizara su discurso presentado ayer en la octogésima Asamblea de las Naciones Unidas para pedir el cese al fuego de las autoridades israelíes.

“Llamamos al Gobierno a sumarse con firmeza a la condena internacional y apoyar la paz… El presidente (Abinader) debió utilizar el espacio de la ONU para condenar la masacre que se está cometiendo en contra del Estado palestino”, precisó en una rueda de prensa.

El PLD, a través de la vocería de Montás, fundamentó su rechazo a las acciones militares en contra de los palestinos haciendo mención al informe realizado el pasado 16 de septiembre por la Comisión Internacional de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU.

“(Ese) documento establece con claridad que se cumplen los supuestos establecidos en la convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Israel ha incurrido en (esos) actos constitutivos en Gaza”, dijo, mientras estaba acompañado de algunos integrantes del Comité Política.

Los peledeístas exigieron a la comunidad internacional acciones inmediatas para pacificar el conflicto bélico registrado entre esas poblaciones del Medio Oriente.

“Exigimos que los Estados que tienen capacidad de influencia actúen para detener de inmediato la masacre, levantar el bloqueo y garantizar el acceso humanitario”, expresó durante el encuentro con la presa realizado en la Casa Nacional del PLD.

“Sin preferencias”

De acuerdo con las explicaciones del vicepresidente, el PLD no respalda a ninguna organización en específico, de las involucradas en la guerra como lo es Hamas, un movimiento armado que tiene el objetivo de lograr el reconocimiento del Estado de Palestina.

Montás aclaró que repudian “categóricamente” todo tipo de terrorismo, “ya sea ejercido por grupos armados como Hamas o Estados que utilizan su poder militar para someter poblaciones civiles”.

“Nuestra condena al genocidio en Gaza es un compromiso con la justicia, la vida y la paz”, precisó.

Por último, el dirigente morado exhortó a los partidos políticos progresistas de todos los países a no ignorar esta “injusticia”.

“Porque el silencio nos hace cómplices y llamamos también a la juventud dominicana y latinoamericana a mantener viva la solidaridad con el pueblo palestino, entendiendo que la lucha por la libertad de un pueblo es de todos”, declaró al concluir su alocución.

Abinader en la ONU

Estos fueron algunos de los asuntos abordados por el mandatario: necesidad de mejora en la multilateralidad de la ONU, carencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití (MSS) y la crisis regional del sargazo.