Foro Global inicia en NY enfocado en desafíos económicos y geopolíticos de Latinoamérica

Con un llamado a reflexionar sobre los cambios en la economía mundial y su impacto en América Latina y el Caribe, fue inaugurado ayer en la Universidad de Columbia, el VII Foro Global: América Latina y el Caribe 2025, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

La apertura estuvo encabezada por el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode/GFDD, Leonel Fernández, quien destacó la relevancia del foro como espacio de diálogo plural frente a un escenario internacional marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China.

En sus palabras inaugurales, Fernández felicitó al economista Andy Dauhajre, presidente de la Fundación Economía y Desarrollo, por su exposición inicial sobre las políticas económicas estadounidenses y su impacto en la competencia con China.

“Ahí nos coloca justamente en la perspectiva de esta nueva rivalidad internacional y cómo habrá de reflejarse en el futuro de nuestra región”, señaló el presidente de Funglode.

Dauhajre planteó que las medidas fiscales y migratorias de la actual administración estadounidense del presidente Donald Trump podrían terminar beneficiando a China, al gravar a empresas locales que contraten talento extranjero en áreas tecnológicas.

Creciente competitividad

También destacó la creciente competitividad de la industria automotriz china y los avances del gigante asiático en inteligencia artificial, con énfasis en el control de insumos clave como datos, chips y electricidad. “Si queremos competir en esa arena, debemos fomentar una mayor integración entre Silicon Valley y la industria automotriz”, advirtió.

El foro continuó con la intervención del economista boliviano George Gray Molina, asesor principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien advirtió sobre los riesgos que enfrenta la economía norteamericana en un contexto de tensiones arancelarias y geopolíticas.

“Estados Unidos se debate entre la posibilidad de una recesión o un rebrote inflacionario, lo que constituye un corredor estrecho para su política macroeconómica”, explicó.

Fortaleza de China

Gray Molina subrayó que, pese a las restricciones comerciales, China mantiene un superávit de 1.2 trillones de dólares, lo que refleja la fortaleza de su comercio global.

Los panelistas coincidieron en señalar que América Latina arrastra un rezago en su crecimiento económico frente a otras economías emergentes. Mientras los mercados en desarrollo registran un promedio de 4% de crecimiento, la región apenas alcanza un 1.5%, lo que exige nuevas estrategias de integración regional y diversificación productiva.

El eje temático de esta primera jornada fue “Las economías globales y de Estados Unidos en 2025: tendencias, desafíos y consecuencias regionales”, sentando las bases para un foro que también abordará el panorama político latinoamericano, el voto latino en Estados Unidos, la migración y el impacto de la inteligencia artificial en la democracia.

Con esta apertura, indica un comunicado de prensa, el VII Foro Global América Latina y el Caribe 2025 da inicio a un ciclo de intensos debates en Nueva York, consolidándose como un referente internacional para el análisis de los retos y oportunidades de la región en el cambiante escenario global.