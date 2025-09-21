PRM trazó estrategia para elecciones de 2028; primarias serán cerradas

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó un taller estratégico para alinear las acciones y prioridades del partido rumbo a las próximas etapas electorales, con el objetivo de mantener el poder en 2028.

Con la asistencia de los miembros de la Dirección Ejecutiva, encabezada por el presidente de la República Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el expresidente Hipólito Mejía, la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y su secretaria general Carolina Mejía se dio inicio a los trabajos que durante 3 días se llevaron a cabo en el municipio de Jarabacoa.

"El taller fortaleció la visión unificada del PRM para enfrentar los desafíos del país y consolidar su proyecto de gobierno", leía parte de un comunicado del partido.

En ese documento, también se aseguró que las decisiones se tomarán con consulta y participación, priorizando la legitimidad de las políticas públicas y la confianza de la ciudadanía.

Se enfatizó la necesidad de mantener una gestión pública eficiente, cercana y responsable, que siga traduciendo las necesidades de la ciudadanía en resultados tangibles.

Asimismo, el PRM anunció que convocará una consulta interna para escuchar a las bases sobre diversos aspectos estratégicos del partido, y a la sociedad, con miras a enriquecer la toma de decisiones y la cohesión interna.

Igualmente, informaron que la elección de candidatos a cargos electivos en 2027 será realizada por primarias, con padrón cerrado.